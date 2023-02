WM, der Weltcup und die Umwelt

Von Lars Müller-Appenzeller

Planica. Slowenien ist grün. Mit 60 Prozent Waldfläche zählt das Gastgeberland der Nordischen Ski-WM zu den vier waldreichsten Ländern Europas. Ebenso bemerkenswert: Fast jeder vierte Slowene besitzt einen Wald. Entsprechend grün ist die WM in Planica. Die Fans müssen zur Anlage mit ihren acht Schanzen und dem Langlaufstadion laufen. Gut zwei Kilometer sind es hinein ins Tal, etwa 30 Minuten ist man unterwegs. Ebenfalls bemerkenswert: Die Medaillengewinner bekommen einen Baum geschenkt, einen Kiefer-Setzling.

Bei Katharina Althaus ist in Planica nach drei Mal Gold mittlerweile schon ein kleines Wäldchen zusammengekommen. Sind drei Bäumchen besser als drei Blumensträuße? „Es ist ein bisschen schade, wenn man bei einer Siegerehrung einen Blumenstrauß bekommt, der dann vor sich hinwelkt“, sagt die Skispringerin und fügt grinsend an: „Ein Baum ist ganz cool, man kann ihn gut einpflanzen. Die kommen zu meinen Hühnchen in den Stall.“

Was tun die Teams und Trainer grundsätzlich in Zeiten des Klimawandels für die Umwelt? Peter Schlickenrieder überlegt nicht lange. „Anreiseplanung mit möglichst wenig Fahrzeugen. Nur noch Lehrgänge im Ausland machen, wenn es dort Dinge gibt, die es zu Hause nicht gibt“, zählt der Langlauf-Bundestrainer auf. „Wir trainieren mehr an den Stützpunkten zu Hause, damit wir weniger Reiseaufwand und weniger CO²-Ausstoß haben.“ Und man wirke über die Athleten darauf ein, „den Weltcup-Kalender so zu gestalten, dass Cluster mit beispielsweise drei Wettkämpfen in Skandinavien gebildet werden, ohne hin- und herzufliegen“. Doch da hat der Ski-Weltverband Fis noch Optimierungspotenzial.

Schnee tauen statt produzieren?

Der Weltcup-Zirkus der alpinen Männer tourt gerade durch Nordamerika – das zweite Mal nach den Rennen im November/Dezember. Auch deshalb haben Wintersportler die Fis vor ein paar Tagen in einem offenen Klima-Brief kritisiert und aufgefordert, eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. „Unser Sport ist existenziell bedroht. Wir müssen ihn so schnell wie möglich klimaneutral machen“, hieß es in dem Schreiben.

„Wir alle wissen sehr wohl, dass wir das für den Planeten tun müssen“, sagt Hermann Weinbuch zu den vom Kollegen Schlickenrieder genannten Bemühungen. Der Bundestrainer der Nordischen Kombinierer besitzt schon seit Jahren eine Photovoltaik-Anlage und nutze Erdwärme – so wie Schlickenrieder und Skisprungkollege Stefan Horngacher. „Wir wollen unseren Sport nicht aufgeben“, sagt Hermann Weinbuch. „Wir brauchen den Schnee und müssen ihm auch ab und zu nachfahren.“ Der Schnee ist die Grundlage des Skisports.

Horngacher hat eine grundlegende Veränderung im Sinn, zumindest, was das Skispringen betrifft: „Man sollte überlegen, ob man den Aufsprung beheizt und das bisschen Schnee, das kommt, wegtaut und dann auf Matten landet. Das käme klimamäßig günstiger als jetzt, wo wir sehr viel Schnee produzieren.“