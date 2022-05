Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft war die WM in Finnland ein Blick in den Spiegel. Das, was sie sah, entsprach der Wirklichkeit: Sie ist bei weitem nicht so schlecht, wie viele Kritiker nach den verkorksten Olympischen Spielen in Peking konstatierten. Sie ist aber auch nicht so weit, um bei internationalen Großereignissen nachhaltig um Medaillen mitspielen zu können.

