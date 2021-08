Wieder Weltrekord: Frauen-Bahnrad-Vierer hat Silber sicher

Izu (dpa) - Der Vierer der Frauen hat bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben mit dem nächsten Weltrekord das Finale erreicht und damit die Silbermedaille sicher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Franziska Brauße (Eningen), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Mieke Kröger (Bielefeld) siegten am Dienstag in Izu in der Fabelzeit von 4:06,166 Minuten gegen Italien und kämpfen nun ab 10.26 Uhr MESZ gegen Großbritannien um Gold.

Damit hielt der Weltrekord der Britinnen, die kurz zuvor 4:06,748 Minuten gefahren waren, nur kurze Zeit. Das kleine Finale bestreiten die USA und Kanada.

Für das deutsche Team ist es die erste olympische Medaille im Ausdauerbereich auf der Bahn seit dem dritten Platz von Judith Arndt in der 3000-Meter-Einerverfolgung 1996 in Atlanta.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Männer Quali-Siebter

Indes belegten die deutschen Männer in der Team-Qualifikation lediglich den siebten Platz. Timo Bichler (Kaiserslautern), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Maximilian Levy (Cottbus) benötigten 43,140 Sekunden und bekommen es nun im Kampf um den Einzug in die Medaillenläufe mit den zweitplatzierten Briten (42,231) zu tun. Für ein Weiterkommen müsste schon eine deutliche Steigerung her. Die schnellste Zeit fuhr die Niederlande (42,134).

Der viermalige Olympia-Teilnehmer Levy hatte 2008 und 2012 mit den Teamsprintern Bronze geholt. Vor fünf Jahren in Rio war das deutsche Trio dagegen leer ausgegangen. Den einzige Olympiasieg fuhren 2004 in Athen Rene Wolff, Stefan Nimke und Jens Fiedler ein.

© dpa-infocom, dpa:210803-99-680279/4

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3