Wieder keine Einzel-Medaille für Boll

Tokio. Timo Boll blickte zur Hallendecke und schloss für einen kurzen Augenblick die Augen. Mehr als den Ansatz eines Kopfschüttelns ließ Deutschlands Tischtennis-Star nicht erkennen. Es war zwar erst der Punkt zum 3:6 im fünften Satz dieses olympischen Achtelfinals, als seine Vorhand ein paar Millimeter zu lang geriet. Doch spätestens jetzt schien auch der 40 Jahre alte Ausnahmespieler realisiert zu haben, dass er diesen Kontrahenten an diesem Tag nicht mehr schlagen würde. „Manchmal muss man dem Gegner einfach gratulieren“, sagte Boll später, als er sich, seine schwarze Tasche auf Rollen hinter sich herziehend, aus dem Tokyo Metropolitan Gymnasium verabschiedete.

Der Rekord-Europameister war wieder einmal früh bei Olympia gescheitert. Dem Südkoreaner Youngsik Jeoung musste er sich am Dienstag in 1:4 Sätzen (8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 4:11) beugen. Diese außergewöhnlichen und vermutlich einmaligen Sommerspiele in Zeiten der Corona-Pandemie sind Bolls sechste. Die Niederlage gegen den 29 Jahre alten Jeoung war gleichbedeutend mit dem fünften Achtelfinal-Aus im Einzel nach 2000, 2008, 2012 und 2016. Als bestes Olympia-Ergebnis steht das Viertelfinale 2004 in seiner Vita.

Timo Boll hofft jetzt auf den Teamwettbewerb am Sonntag. © dpa

Doch Timo Boll wäre nicht Timo Boll, wenn er geflucht oder gehadert hätte. Wenn er Ausreden gesucht oder auf seine jüngste Hüftverletzung verwiesen hätte. Mit bewundernswerter Ruhe, Analysefähigkeit und vor allem sportlicher Fairness absolvierte der Fahnenträger der Olympia-Eröffnungsfeier von 2016 in Rio Interview um Interview. Er zollte seinem Bezwinger den Respekt, den dieser verdient hatte.

Spiele 2024 in Paris im Kopf

Natürlich hatte sich Boll so viel vorgenommen. Auch nach knapp 20 Jahren an der Weltspitze seines Sports sind Olympische Spiele für ihn – gerade in Asien, wo er geliebt und verehrt wird – etwas Außergewöhnliches. Natürlich wollte er nach acht EM-Titeln, zwei World-Cup-Siegen und dem viermaligen Erobern der Spitze der Weltrangliste endlich, endlich eine olympische Medaille im Einzel. Doch dass er überhaupt noch einmal an den Tischen stehen durfte, war noch vor einem Jahr keineswegs gesichert. Wegen Rückenproblemen musste er 2020 sogar um die Fortsetzung seiner Laufbahn bangen, stellte sich die Fragen nach dem Rücktritt und dem richtigen Zeitpunkt dafür. „Ich habe weiter Spaß an dem Sport“, beteuerte Boll aber jetzt wieder. Selbst das heutige Spiel habe ihm Spaß gemacht. Genau wegen dieser Leidenschaft für seine Sportart überwog bei Boll auch nicht der Frust, sondern die Lust. Die Lust auf einen erneuten Angriff mit der Mannschaft auf olympisches Edelmetall – und sogar auf Gedankenspiele an ein siebtes Olympia. 2024 in Paris wäre Boll 43 Jahre alt. „Wenn ich immer noch in der Form bin, um zum Team zu gehören, warum nicht? Aber es ist auch noch lange hin“, sagte er.

Bei der Frage nach seiner etwas näherliegenden Zukunft musste Boll dann sogar herzhaft lachen. „Wann geht es überhaupt weiter?“, entgegnete er, als es um seinen Zeitvertreib bis zum Team-Wettbewerb am Sonntag ging. dpa