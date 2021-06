An der Gesprächsführung von Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger bei den Übertragungen der ARD scheiden sich schon während der gesamten EM die Geister. Zu flapsig, zu boulevardesk, nicht fachspezifisch genug, oft unkritisch. Am Dienstag aber hoben sich Wellmer und Schweinsteiger negativ von allem ab, was bisher bei der EM zu hören war. Unmittelbar nach dem verlorenen Achtelfinale gegen England hatten sie Bundestrainer Joachim Löw am Mikrofon. Die Chance auf eine Sternstunde des Journalismus.

Sein 198. Post-Match-Interview, sein letztes nach 15 Jahren im Amt. Es hätte ein besonderes werden können. Es wurde ein Armutszeugnis für den Sportjournalismus. Es war so viel Zeit, sich kluge, mitfühlende, bilanzierende, kritische Fragen zu überlegen – es kam nicht eine einzige. Es kamen eigentlich gar keine Fragen, nur Halbsätze. Und so kamen vom Bundestrainer nur Phrasen als Antwort. Löw ist das nicht vorzuwerfen. Dass er keine große Abschiedsrede vorbereitet hat, ist verständlich. Zwei gute Journalisten hätten dem Bundestrainer aber etwas entlockt. Wellmer und Schweinsteiger haben das nicht geschafft, sie wirkten wie zwei Schüler, die ein Referat halten müssen ohne sich vorbereitet zu haben.