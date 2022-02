Die Olympischen Spiele in China riechen nach einer Mischung aus Urlaub und Hallenbad: chlorhaltiges Desinfektionsmittel. Wie in Frankreich. Überall. Es greift alles an. Die Oberflächen der Tische. Die Plexiglasscheiben an den Arbeitsplätzen. Die Hände. Die Laune. Aber auch das Coronavirus.

Die Chinesen sind konsequent. Personen mit weißem Schutzanzug, Schutzbrille, FFP2-Maske und einem großen Kanister auf dem Rücken versprühen das Desinfektionsmittel regelmäßig überall. Im Hotelflur, im Schnellzug zwischen Zhangjiakou und Peking, im Bus, an den Außenflächen des Busses inklusive der Räder.

Ihre Kolleginnen und Kollegen, ebenfalls wie von Christo verhüllt, nehmen jeden Tag im Eingangsbereich des Hotels von jedem Gast, Sportler oder Helfer zwischen 6 und 23 Uhr einen PCR-Test, was keine 30 Sekunden dauert. Nein, man kann nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt. Aber man akzeptiert es. Weil es offenkundig funktioniert. Unter den täglich etwa 70 000 Tests gab es am Sonntag null neue Corona-Infektionen, am Montag eine, wie die Organisatoren mitteilten.

Die Null-Covid-Strategie Chinas funktioniert, Olympia ist der sicherste Ort der Welt. Was hier nicht für Partystimmung sorgt. Denn während es vor der Reise unsere größte Sorge war, in die olympische Blase hineinzukommen, ist es nun unsere größte Sorge, hinauszukommen: Wer jetzt positiv getestet wird, bucht eine nicht vergnügungssteuerpflichtige Verlängerungswoche. Vorsicht ist nach wie vor die Mutter der chinesischen Porzellankiste. Daher desinfizieren wir gerne noch ein weiteres Mal unsere Hände, ziehen am Frühstücksbüffet auch die Plastikhandschuhe über, tragen gerne bis zu 18 Stunden am Tag FFP2-Maske – der Heimflug am Montag darf nicht gefährdet werden. Zum Urlaub machen kommen wir gerne zurück. Nach der Corona-Pandemie.

