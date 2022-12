Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Wie sich kühle Franzosen dem WM-Titel nähern

Mit brutaler Effizienz schaltet Frankreich bei der WM in Katar Gegner um Gegner aus. Nun treffen Kylian Mbappé und Co. auf Messis Argentinier. In dem Finalduell spricht nun einiges für die Franzosen.