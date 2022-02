Wie sich das Team D unterstützt

Peking. Nur einer der vielen Zuschauerblöcke auf der 2550 Personen fassenden Tribüne ist besetzt. Die Fernsehkamera hält am frühen Donnerstag voll auf die begeisterten Fans, die vergleichsweise dicht beieinandersitzen, kleine China-Flaggen schwenken und Landsfrau Eileen Gu in der Qualifikation des Halfpipe-Wettbewerbs der Freestyle-Skifahrer lautstark unterstützen. Das Publikum ist gekauft. Natürlich formulieren es die Organisatoren der Olympischen Spiele von Peking anders, sprechen von „ausgewählten“ Zuschauern. Die harren auch bei unter -20 Grad zwei Stunden lang beim Skispringen bis zur Siegerehrung aus, machen die Tanz-Animationen oder auch die Klatsch-Spielchen mit.

Traditionell Fernsehspiele

Ja, Olympische Spiele sind schon immer in erster Linie Fernsehspiele. Selbst in der Pandemie sehen die Bilder vergleichsweise normal aus. Die unterkühlte Stimmung bei nur ganz wenigen Zuschauern ist es in China natürlich nicht. Umso mehr fällt es auf, wenn andere Sportler als Zuschauer bei Wettkämpfen dabei sind, so wie am Mittwoch beispielsweise die Skispringer bei den Biathletinnen. Die Rahmenbedingungen sind wie immer – und doch schlichtweg anders.

Grundsätzlich haben die Athletinnen und Athleten freien Zugang zu anderen Wettkämpfen. Aber die Unterstützung ist nicht so groß wie sonst. Das liegt daran, dass die Sportler entscheiden müssen: Entweder sie bleiben bis zur Schlussfeier oder sie müssen zwei Tage nach ihrem letzten Wettkampf die olympische Blase verlassen. Zudem haben die Vielstarter wie im Langlauf oder Biathlon kaum Zeit.

„Wir haben quasi vom ersten bis zum letzten Tag Programm“, sagt Olympiasiegerin Victoria Carl, die vor allem gerne mal bei den Freestyle-Disziplinen vorbeigeschaut hätte. Zwischen den eigenen Starts seien Regeneration und Training angesagt. „Ich muss mir das alles mal in Ruhe anschauen, wenn ich selber nicht mehr am Start bin“, sagt die 26-Jährige. Katharina Hennig, Gold-Partnerin aus dem Teamsprint, führt zudem an: „Wenn es so kalt ist, macht es keinen Sinn, sich den Hintern abzufrieren.“ Wer Wettkämpfe vor sich habe, müsse Energie sparen.

Aus der Nähe und aus der Ferne

Trotzdem gibt es sie natürlich, die Olympia-Touristen im Team D. Die Kombinierer hatten beispielsweise vergangene Woche ein Sprungtraining sausenlassen, um in Peking die Eishockey-Männer zu unterstützen – je weniger Zuschauer, desto besser kommen Anfeuerungsrufe an. Skicrosserin Johanna Holzmann findet bei ihren ersten Spielen alles cool: „Ich war bei Karl Geigers Bronzemedaille von der Großschanze dabei und auch bei den Langlaufmädels.“ Man schaut aufeinander. Aus der Nähe und aus der Ferne.

Es sind überall getrennte Veranstaltungen: Die olympische Blase und die Zuschauer haben nur Berührungspunkte, keine einzige Schnittmenge. Aber für die TV-Bilder spielt das in China überhaupt keine Rolle.

