Wie feiner Zucker

Zhangjiakou. Keke Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, soll nach einem Ausflug auf Langlaufskiern einmal gesagt haben: „Ohne Motor macht Sport einfach keinen Spaß.“ Was der Finne nach einer Runde auf den Loipen von Zhangjiakou sagen würde? Hier knartscht und knautscht es bei jedem Schritt. „Das symbolisiert: Es ist stumpf, es ist langsam, man muss rackern wie ein Tier“, sagt der deutsche Cheftrainer Peter Schlickenrieder. Diese Bedingungen machen die harten olympischen Strecken noch härter. Hart, härter, Katharina Hennig: Für Deutschlands beste Langläuferin steht am Donnerstag (8 Uhr/ARD und Eurosport) über die zehn Kilometer klassisch der wichtigste Wettkampf dieser Spiele an. Das ist ihr Ding, das sind ihre Bedingungen: Beim Weltcup-Auftakt im nicht minder eisigen Ruka war die 25-jährige Sächsin Dritte geworden. Der olympische Schnee, er ist wie Zucker und nicht wie befürchtet wie Zucker und Zimt: Durch die nahe Wüste Gobi und die Bauarbeiten war vor dem Jahreswechsel Sand auf den Loipen. Hennig scherzte im Vorfeld: „Dann hätten wir einen guten Stieg.“ Sprich: Dann hätte der zusätzliche Widerstand beim Bergauflaufen geholfen, ein Nachhintenrutschen des Klassischskis verhindert – allerdings auch den Ski beim Gleiten gebremst.

Wie dreckig ist der Schnee in Zhangjiakou? „Natürlich haben wir Feinstaub im Schnee“, sagt Chris Krause, Cheftechniker im Deutschen Skiverband, zuständig für alle Disziplinen, Schwerpunkt alpin. „Wir haben Schneeproben genommen, Schnee geschmolzen. Da ist ein bisschen Dreck drin, aber viel weniger als man glaubt.“ Im November waren die Ski- und Snowboardcrosser mit dem Weltcup auf den olympischen Strecken unterwegs. „Ich habe eine Probe von damals gesehen, die war fast wie Matsch, total milchig.“ Der olympische Schnee ist Kunstschnee. Das kennt man. „Aber hier ist

Deutschlands Langlauf- Hoffnung Katharina Hennig startet am Donnerstag über die zehn Kilometer klassisch. © Gian Ehrenzeller / dpa

er komisch“, sagt Krause. „Teilweise sind es ganz feine Kristalle, teilweise ganz grobe. Durch den Wind hier wird die Oberfläche poliert.“ Bei den Alpinen ist die Herausforderung, dafür die richtige Schärfe der Kanten zu finden: Sind sie zu scharf, beißen sie sich quasi in den Schnee, was bremst. Sind sie nicht scharf genug, rutscht der Ski, was noch schlechter ist. Apropos Alpine: Beim Wachsen sieht Krause keine Probleme. „Der Schnee ist hochpoliert, es ist kein Neuschnee drin. Der Wind hat hier mehr Einfluss als Wachs.“ Die Struktur stimmt bei den deutschen Ski- und Brettsportlern.

Große Vorfreude

Der Wind hat nachgelassen, der auf der Loipe jede Lücke mit diesem ganz feinkörnigen Kunstschnee aufgefüllt habe, wie Peter Schlickenrieder erklärt. Gut so. „Das ist der Wettkampf, auf dem ich mich am meisten freue“, sagt Hennig, die mit Platz acht liebäugelt. „Wobei die Staffel und der Teamsprint schon die Wettbewerbe sind, wo wir die größten Chancen haben.“ Sie habe eine Menge gelernt aus dem Skiathlon, als sie nach Krämpfen 15. geworden war, sich übernommen hatte. Die Lehre: „Es ist sehr wichtig, sein eigenes Rennen zu laufen.“

So wird es sein: Es ist kein Massenstart, jeder kämpft alleine gegen die Uhr, den inneren Schweinehund – und den ganz besonderen Schnee. Der Keke Rosberg wahnsinnig machen würde.