Wie ein Trio aus der Region ein Eishockeyspiel entwickelte

Von Philipp Koehl

Das Logo der App ist pragmatisch wie auch einprägsam gestaltet. © „Meine6“

Mannheim. Die Idee schwirrte schon einige Zeit im Kopf von Fabian Manke-Reimers herum. Der Mannheimer wollte unbedingt ein Sportmanager-Fantasy-Spiel kreieren, das nicht nur viele Menschen erreicht, sondern auch ihn selbst fasziniert. „Es gibt ja schon seit vielen Jahren Amercian Football oder Basketball als Fantasy-Manager-Spiel. Das läuft in den USA richtig gut und in Deutschland ist es auch immer mehr im Kommen. Hier funktioniert vor allem dann der Fußball-Fantasy-Manager“, meint Manke-Reimers, ergänzt aber: „Bei den Fußballspielen ist es oft so, dass man eher ein besserer Börsenmakler ist. Wer viel macht und versteht, wie es mit dem Transfermarkt finanziell läuft, der gewinnt am Ende. Da hören viele dann auch irgendwann wieder auf oder vernachlässigen das Spiel stark.“

Logische Wahl der Sportart

Das wollte Manke-Reimers ändern. Gemeinsam mit seinem guten Freund Colin Otchere (27), der die Programmierung übernehmen sollte, grübelte er über die Inhalte seines Spiels. „Mir war wichtig, dass man sich in der Sportart auskennt und verfolgen muss, um richtige Entscheidungen zu treffen. Es sollte nicht um Ablösesummen gehen, wo wir wieder beim Börsenmakler wären. So kann auch eher mal ein Lucky Punch (Glückstreffer Anmerkung der Redaktion) passieren, der das Spiel spannend macht“, meint Manke-Reimers. Bei der Auswahl der Sportart - wie sollte es in der Eishockeystadt Mannheim auch anders sein - setzte das Duo auf den Kufensport. „Fußball ist die absolute Nummer eins und sitzt schon auf dem Markt. Da lag es hier in der Region natürlich nahe, auf Eishockey zu setzen“, sagt Manke-Reimers, der sich selbst sehr für Eishockey interessiert.

Heraus kam letztlich die App „Meine6“. Soweit, so gut. Nun mussten sie ihr Produkt aber noch auf den Markt bringen. Die Folge: Aus dem Duo wurde ein Trio. Manke-Reimers und Otchere holten Stephan Peters mit ins Boot. Der Heidelberger (40) ist langjähriger Unternehmer im Sportbusiness und Vorsitzender des Berufsverbandes der deutschen Sportmanager und somit bestens vernetzt. „Die Frage war, wie wir unsere App zusammen mit einer Liga auf den Markt bringen“, gibt Peters Einblicke in die Überlegungen des Trios, das letztlich fündig wurde. Die zweite Deutsche Eishockey Liga (DEL2) biss an. Im Laufe der vergangenen Saison brachten sie gemeinsam das Echtzeit-Managerspiel auf den Markt. „Das Vertrauensverhältnis mit der Liga ist sehr eng“, erklärt Peters.

Wie der Name „Meine6“ schon verrät, geht es darum, pro Spieltag sechs Spieler aufs Eis zu schicken (ein Torwart, zwei Verteidiger und drei Stürmer), die möglich viele Punkte sammeln sollen. Jeden Spieler gibt es nur einmal, darf aber vor jedem Spieltag beliebig oft ausgetauscht werden. Dabei ist es egal, in welcher DEL2-Mannschaft diese Spieler in der Realität auflaufen.

Drei verschiedene Spielmodi

Für mehr Abwechslung kann man das Manager-Spiel, das man unter meine6-manager.de oder in den gängigen Appstores downloaden kann, auf drei verschiedene Arten spielen. Bei der „Meine6-Challenge“ tritt der App-Nutzer gegen die aufgestellte Mannschaft der Meine6-Crew an und kann sich dabei auch mit den anderen Nutzern, die ebenfalls an der Challenge teilnehmen, vergleichen. Aber auch ein normaler Saisonmodus, den man gemeinsam mit seinen Freunden (mindestens vier Spieler) spielen kann, ist möglich, wie das Duell „1 gegen 1“. Live-Chats und Live-Punkteangaben, aber auch Tauschgeschäfte von Spielern unter den Nutzern - die sogenannten „Trades“ (nur im Saisonmodus Anm. d. Red.) - machen das Spielerlebnis noch nahbarer.

Bei der Errechnung der Punkte arbeitet das Trio eng mit der DEL2 zusammen, die ihre erfassten Daten zur Verfügung stellt. Ein erzieltes Tor bringt beispielsweise zehn Punkte oder eine Vorlage sieben. Wenn der Spieler aber auf die Strafbank wandert, bekommt er entsprechend Punkte abgezogen. „Einzig das Defensivverhalten eines Spielers ist schwer zu bewerten, da wir nur wenige defensive Statistiken vorliegen haben“, zeigt Manke-Reimers ein Problem des Bewertungssystems auf und wünscht sich hier entsprechend eine breitere Datenbank.

Apropos Problembehebung: Um die App noch attraktiver und verständlicher zu machen, ist das Trio im engen Kontakt mit den Nutzern. Mit regelmäßigen Podcasts bei Spotify tauschen sie sich aus und versuchen dabei herauszufinden, was die Nutzer sich wünschen. „Die Rückmeldungen fallen grundsätzlich dankbar aus. Auch der Ideenreichtum unserer Nutzer ist sehr groß und hilft uns ungemein, auch wenn wir nicht alles eins zu eins umsetzen können“, meint Manke-Reimers.

Mit entsprechenden Updates fühlt sich das Trio für den am Freitag stattfindenden Saisonstart in der DEL2 aber gut gerüstet. „Die Erfahrungen aus der vergangene Saison haben geholfen - und wir wachsen momentan stetig weiter“, meint Manke Reimers. Die Idee, die er vor einigen Jahren hatte, ist nun Realität und die DEL2 soll noch lange nicht das Ende sein.