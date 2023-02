Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Wie die Adler mit kleinen Schritten aus dem Tal kommen wollen

Die vierte punktlose Niederlage in Folge konnten die Adler Mannheim in Wolfsburg gerade noch so abwenden. Um sich zumindest den Heimvorteil im Play-off-Viertelfinale zu sichern, sind in den nächsten Spielen aber mehr Punkte nötig.