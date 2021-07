An nicht mehr viel vermag sich Peter Schmeichel nach seinem größten Triumph erinnern. Nicht an die Pokalübergabe, nicht an die Party. „Ich war wie in einem Rausch – und doch völlig nüchtern“, erzählte die dänische Torwart-Legende erst kürzlich wieder, als der 57-Jährige auf das EM-Endspiel 1992 zwischen Dänemark und Deutschland (2:0) zurückblickte. Erst als gefühlt alle der damals knapp mehr

...