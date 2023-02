Plötzlich ist Franz Beckenbauer präsent. Die Pressekonferenz der TSG Hoffenheim vor dem Bundesliga-Kellerduell an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum läuft schon einige Zeit, als André Breitenreiter den „Kaiser“ zitiert. Nicht im bayerischen Dialekt, sondern in hochdeutscher Fassung. Der Hoffenheimer Trainer ist schließlich in Langenhagen bei Hannover geboren.

„Geht raus und

...