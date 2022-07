Locker, fröhlich, gut gelaunt - so kam Jessica-Bianca Wessoly (MTG Mannheim) nach ihrem 200 Meter-Vorlauf bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA) aus dem Hayward Field in die Katakomben zurück. 22,87 Sek. war sie als Vierte gelaufen, nur der Wind (2,5 Meter pro Sekunde) verhinderte eine neue persönliche Bestleistung (22,89 Sek. „Ich bin sehr zufrieden und freue mich, dass ich am Dienstag im

