Werth sitzt Fischer im Nacken

Tokio. Statistiken sind nicht Isabell Werths Sache. Wie viele Goldmedaillen sie bisher gewonnen hat? Okay, sechs – das ist noch vergleichsweise übersichtlich. Aber die Zahl der Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften? Und der Olympia-Rekord von Birgit Fischer? „Ich habe keine Ambitionen, auf Statistiken zu schauen“, sagt die 52 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg vergnügt.

Die erfolgreichste Reiterin der Welt kann in Tokio die bisher führende Kanutin Birgit Fischer (59) als Nummer eins des deutschen Olympia-Rankings einholen. Doppel-Gold wäre dafür notwendig. Doch daran mag Werth noch nicht denken und schon gar nicht darüber reden. Sie will sich zunächst auf den Teamwettbewerb am Dienstag konzentrieren – und da spricht sie ihre Ambitionen eindeutig aus.

Achte Gold-Medaille möglich

„Wir haben eine Erwartungshaltung an uns selber“, sagt Werth über das Team mit Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl. „Es wäre falsche Bescheidenheit, sich mit Silber oder Bronze zufrieden zu geben.“ Das Trio will Gold, das ist klar. Es wäre das 14. für ein deutsches Dressur-Team bei Olympia. Eine einmalige Bilanz.

„Das soll nicht großkotzig klingen“, betont Werth. Aber angesichts der Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren und der zuletzt gezeigten Form gibt es kein anderes Team, das als Gold-Favorit gelten könnte. Auch Bundestrainerin Monica Theodorescu erklärt zum angestrebten Olympiasieg in Tokio: „Am Ziel ändert sich nichts mehr.“ dpa

