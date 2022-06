Werth gewinnt ihren 17. Titel bei Dressur-Meisterschaft

Balve. Die 52 Jahre alte Rekordreiterin aus Rheinberg siegte in der Kür. Für den Siegritt mit Quantaz erhielt die erfolgreichste Reiterin der Welt 85,450 Prozent. Am Vortag war Werth im Special Dritte geworden. Auf Platz zwei kam in der Kür-Entscheidung Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald mit Duke of Britain (83,375). Dritte wurde überraschend Ingrid Klimke. Die Vielseitigkeitsspezialistin aus Münster erhielt für ihren Ritt mit Franziskus 82,825 Prozent.

Nicht zum Einsatz kam Dorothee Schneiders Toppferd Showtime, mit dem die Reiterin aus Framersheim am Samstag nach langer Pause unerwartet deutlich den Titel im Grand Prix Special gewonnen hatte. Die 53-Jährige wollte ihren Wallach, der seit dem Team-Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio wegen einer Verletzung pausiert hatte, nach zwei Prüfungen nicht überlasten. Sie verzichtete damit freiwillig auf die weitere Titelchance.

