Wer hat an der Uhr gedreht?

Peking. Reisende durch verschiedene Zeitzonen kennen das: Es dauert immer ein bisschen, bis man richtig angekommen ist, sich der Körper dem Tag- und Nachtrhythmus angepasst hat. Das ist vor allem für Hochleistungssportler ein wichtiger Punkt, wenn sie quasi nach vier Jahren Vorbereitung bei den Olympischen Spielen auf den Punkt topfit an den Start gehen wollen. Doch zum einen sind die körperlichen Anforderungen je nach Sportart unterschiedlich, zum anderen gibt es die unterschiedlichen Startzeiten, so dass es für im sieben Stunden voraus liegenden Peking keine einheitliche Antwort auf die Frage gibt: Wer von den deutschen Athletinnen und Athleten hat an der Uhr gedreht? Die Biathleten schlafen morgens lange, wie Vanessa Hinz erzählt: „Wir werden unsere eigene Zeitzone haben: nicht Peking-Zeit, nicht deutsche Zeit, sondern unsere eigene Zeit. So wie wir es brauchen. So wie wir es in Pyeongchang auch gemacht haben.“ Vor vier Jahren in Südkorea betrug der Unterschied zu Deutschland acht Stunden. Wie damals geht es in den deutschen Vormittagsstunden um Gold, Silber und Bronze; die Entscheidungen beginnen diesmal zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr Ortszeit. „Das wird dann für uns wie gewohnt Vormittag sein“, sagt Hinz. Das sei der körperliche Tageshöhepunkt. „Abends um 17 Uhr fällt der Organismus schon wieder in einen Ruhezustand.“

Interessant: Das machen nicht alle Biathlon-Mannschaften so. „Da muss jedes Team seinen Weg finden“, sagt Hinz, „für mich hat es in Pyeongchang gut funktioniert.“ Für das gesamte Team, das sieben Medaillen (3 Gold/1 Silber/3 Bronze) gewann. Wobei es auch Schattenseiten gibt, wenn man mittags frühstückt, abends zu Mittag und nachts zu Abend isst. Hinz erinnert sich an gespenstische Szenen rund um die Geisterstunde: „Wenn wir zum Abendessen gegangen sind, waren wir fast allein in der Mensa.“ Aber der Erfolg gibt ihnen Recht, zumal sich alles mit abgeklebten Fenstern beziehungsweise mit dichten Vorhängen regeln lässt, inklusive eines Elektrik-Tricks: „Wir haben spezielle Tageslichtlampen dabei“, sagt sie.

Biathletin Vanessa Hinz setzt auf spezielle Tageslichtlampen.

Bei den Skispringern sind die Spiel(e)regeln anders: „Wir werden uns dem chinesischen Rhythmus anpassen. Denn unsere Springen sind heuer nicht so extrem spät“, wie Bundestrainer Stefan Horngacher sagt. Die Wettkämpfe der Springerfamilie beginnen ebenfalls unter Flutlicht zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr Ortszeit. Ganz anders sieht es beispielsweise bei den Alpinen (Startzeiten zwischen 10.15 Uhr und 14.15 Uhr), den Snowboardern (9 Uhr bis 13.30 Uhr) aus. Aber was machen die Langläufer(14 bis 17 Uhr), die quasi dazwischen hängen? „Es ist geplant, dass wir uns umstellen, aber nicht komplett. Es wird vielleicht eine halbe Anpassung. Bis das Rennen rum ist und man gegessen hat“, sagt Katharina Hennig.

