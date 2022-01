Wenn Paul dem Uli einen Brief schreibt

Eigentlich ist es heutzutage schon ereignisreich genug, wenn sich jemand Zeit und Muse nimmt, einen Brief zu schreiben. Und damit fein formulierte Glückwünsche zum runden Geburtstag verschickt, statt Whats App zu bemühen, auf das mittlerweile die Mehrheit aller Gratulanten zurückgreift. Ein Happy Birthday-Schriftzug – versehen mit ein paar Zeilen voller Emoji-Herzchen und Smileys – kommt natürlich hipper und zeitgemäßer daher.

Doch Paul Breiter hat für Uli Hoeneß den Brief gewählt. Klare Worte von Mann zu Mann. Von Bayern-Legende zu Bayern-Legende. Nix mit Herzchen und Smileys. Das mag zum einen daran liegen, dass Absender wie Empfänger mittlerweile in ihren 70ern angekommen sind und sich nach langer Funkstille gleich soviel zu sagen haben, dass Herzchen und Smileys einfach nicht ausreichen. Zum anderen, weil so ein Brief ja doch immer irgendwie recht imagefördernd an die Öffentlichkeit gelangt.

Deshalb kommen auch wir in den Genuss der salbungsvollen Worte, mit denen Paul seinen früheren Erzfeind Uli würdigt – und dabei seine eigene Person nicht ganz unerwähnt lässt. „Ich habe manche Entscheidung kritisiert, weil ich der Einzige war, der sich getraut hat, Dir Kontra zu geben“, schreibt Breitner gewohnt frei Schnauze, um dann mit Blick auf die jahrelangen Feindseligkeiten der beiden Alphamänner einzugestehen: „Ich bin froh, dass wir beide zur Vernunft gekommen und aufgewacht sind.“ Erst im November 2021 hatten sich Hoeneß und Breitner bei der Beerdigung von Gerd Müller versöhnt. So weit, so ans Herz gehend.

Was dann im Gratulations-Brief noch folgt, lässt aber aufhorchen: „Zu Deinem Geburtstag wünsche ich Dir eine geniale Idee für Deinen persönlichen Wunsch, dass Du, Karl-Heinz Rummenigge und ich noch mal gemeinsam etwas Großes reißen.“ Ob es sich dabei um ein Versprechen oder eine Drohung handelt, bleibt abzuwarten. Landläufig war man davon ausgegangen, dass das rot-weiße Trio Infernale nach dem Überschreiten der 70 seinen Ruhestand genießen werde.

Doch es wäre nicht das erste Mal, dass eine Rentner-Gang den nächsten Coup plant. Den Wunsch hegt, weiter am großen Rad zu drehen. Hoeneß würden wir in diesem Zusammenhang einiges zutrauen: eine saudi-arabische Fluglinie zu kaufen, den FC Barcelona nach Bayern einzubürgern oder die nächste Fußball-WM an den Tegernsee zu holen. Sein alter Freund Paul hat ihm schon mal seine volle Unterstützung für sämtliche Pläne angekündigt. Er wartet jetzt nur noch auf einen Antwortbrief von Uli.