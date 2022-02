Wenn nicht immer der Beste gewinnt

Zhangjiakou. Es war ein zugiger Herbsttag Mitte Oktober, Adolf Würth Airport in Schwäbisch Hall, Einkleidung des Deutschen Skiverbandes. Es ist der Auftakt des Winters. Eines besonderen Winters für Daniel Bohnacker. Der Skicrosser von der Schwäbischen Alb will noch einmal zu den Olympischen Spielen, wie er erzählt. Das ist das Ziel. Aber Erfolg ist in dieser spektakulären Sportart nur schwer planbar. Ist Skicross nicht gefährlicher als Abfahrt?

Der Skifahrer, der am Montag 32 Jahre alt wird, schüttelt den Kopf und sagt: „Das würde ich so nicht sagen. Die Abfahrer haben noch größere Geschwindigkeiten und längere Ski – wenn die Bindung nicht aufgeht, ist das für die Knie noch schlimmer.“ Generell habe der Skisport ein gewisses Risiko. „Bei uns kommt hinzu, dass man nicht immer selber der Schuldige ist. Man ist ab und zu verwickelt, wenn jemand anderes vor einem stürzt. Ansonsten gibt es Wellen, bei denen ich im Gegenhang aufkommen kann.“ Und genau das ist ihm sechs Wochen später passiert. Auf der Olympiastrecke in China. Beim Weltcup, dem Test für die Spiele. Mit Krankenhausaufenthalt.

Schwerer Sturz in China

Bohnacker war in Zhangjiakou von einem Konkurrenten abgeräumt worden, fuhr in den Zaun, knallte auf den Kunstschnee-Parcours, verlor das Bewusstsein, wurde an einer folgenden Welle ausgehoben und landete im Gegenhang. Glück im Unglück, alles fast vergessen. Schulterprobleme erinnern ihn noch an den Crash, aber seine Faszination für Skicross ist ungebrochen: „Es ist dieser Kampf Mann gegen Mann. Dass du auf der Strecke zusammenfährst, wobei es nicht nur um die Zeit geht. Es geht um Taktik, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, sich geschickt zu verhalten. Wo kommt jemand? Rechts? Links? Das ist das, was es zum einen spannend macht. Zum anderen ist es für uns Athleten bei Großereignissen auch bitter, weil nicht immer der Beste gewinnt.“ Nach vier Jahren steht es nun wieder an, das wichtigste Großereignis: Am Donnerstag (8.15 Uhr/ARD und Eurosport) fällt die Entscheidung der Spiele von Peking bei den Frauen, in der kommenden Nacht (4.45/9 Uhr/ZDF und Eurosport) steht dann Bohnacker am Start.

Der Mann aus Blaubeuren hat die Qualifikation auf den letzten Drücker geschafft, hat in den chinesischen Bergen noch zwei Rechnungen offen: eine mit dem leichtveränderten Parcours in Zhangjiakou, eine mit den Olympischen Spielen. Wobei es Bohnacker lieber so formuliert: „Es ist definitiv noch ein Ziel offen.“ 2014 in Sotschi war er einer der Favoriten, wurde 19. – es gewinnt eben nicht immer der Beste. 2018 in Pyeongchang war er nicht dabei, weil er sich das Kreuzband gerissen hatte. Vor einem Jahr zog sich der Sportler des SC Gerhausen einen Bandscheibenvorfall zu. Was ist schlimmer? „Der Kreuzbandriss ist mental ein bisschen einfacher gewesen“, sagt der Wirtschaftsinformatiker, der in Obermaiselstein lebt und ab und am Olympiastützpunkt Stuttgart trainiert.