Welttorjäger trifft doppelt und trauert

St. Petersburg. Robert Lewandowski wirkte verzweifelt, sein Verein schickte aus München Trost: Trotz seines besten Turniers im Nationaltrikot und eines Doppelpacks zum Abschluss ist der Weltfußballer bei der EM ab sofort nur noch Zuschauer. Nach dem abschließenden 2:3 (0:1) gegen die Schweden ließ der Torjäger des FC Bayern den Kopf in den Nacken fallen und und schaute mit leerem Blick in den St. Petersburger Abendhimmel. „Kopf hoch, Lewy“, twitterte der FC Bayern.

AdUnit urban-intext1

Robert Lewandowski kämpfte nach dem EM-Aus mit den Tränen. © dpa

„Es ist schwer, nach so einem Spiel guter Laune zu sein“, sagte der zerknirschte Lewandowski dem Sender TVP: „Man kann uns den Kampfwillen und den Ehrgeiz nicht absprechen, aber etwas hat gefehlt. Ein Lob an die Jungs, wie sie es versucht und gekämpft haben. Aber es hat nicht gereicht.“

Ein Lewandowski reicht nicht

Lewandowski hatte am Mittwoch sein zweites und drittes Turniertor geschossen (61./84.), erstmals im vierten Anlauf gelang ihm bei einem großen Turnier mehr als ein Treffer – doch das war nicht genug. Mit nur einem Punkt schieden die Polen als Gruppenletzter aus und landeten damit noch hinter der Slowakei, die Spanien mit 0:5 unterlag.

Die Schweden wurden dagegen Erster – und auch sie stellten einen Doppel-Torschützen aus der Bundesliga. Dem Leipziger Emil Forsberg gelang nach 83 Sekunden der zweitschnellste Treffer der EM-Geschichte, in der 59. Minute legte er das 2:0 nach. Das Siegtor nach dem Ausgleich durch Lewandowskis Doppelpack schoss Schwedens Joker Viktor Claesson in der vierten Minute der Nachspielzeit. Die zuvor schon qualifizierten Schweden überstanden damit erstmals seit 2004 wieder die Vorrunde einer EM. Als Gruppensieger geht es nun am Dienstag (21 Uhr) in Glasgow gegen die Ukraine.

AdUnit urban-intext2

„Dass wir die Gruppe gewonnen haben, ist fantastisch“, sagte Trainer Janne Andersson: „Ich bin glücklich mit unserer Leistung. Meine Spieler sind echte Krieger.“ dpa