Stockholm. Dabei sein ist alles. Dieses Motto dürfte für die deutschen Eiskunstläufer bei den Winterspielen 2022 in Peking mehr denn je gelten. Sie konnten bei der WM in Stockholm zwar in drei der vier Disziplinen Olympia-Quotenplätze sichern, liefen, tanzten und sprangen aber weit von der Kufen-Elite entfernt. „Es als Weltspitzenleistungen anzusehen, da sprechen die Ergebnisse für sich“, sagte Claudia Pfeifer, die neue Sportdirektorin der Deutschen Eislauf-Union. „Nach einer schwierigen Saison mit drei von vier Olympia-Startplätzen nach Hause zu gehen, ist ein guter Erfolg.“

Die Aussichten auf die Peking-Spiele in elf Monaten sind dennoch eher frostig. Der 13. Rang der Berliner Paarläufer Annika Hocke/Robert Kunkel war die beste Platzierung. Bei den Damen und im Eistanz kamen Nicole Schott (Essen) sowie Katharina Müller/Tim Dieck (Dortmund) jeweils auf Platz 18. Auf Position 26 landete der dreimalige deutsche Meister Paul Fentz (Berlin). Im September muss er bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf den zweiten Anlauf nehmen, um das Olympia-Ticket noch zu lösen.

Hase/Seegert tragen Hoffnungen

Nicole Schott belegte bei der WM in Stockholm den 18. Platz. © dpa

Die Hoffnungen ruhen auf dem Paarlauf, da das deutsche Spitzenduo Minerva Hase/Nolan Seegert (Berlin) verletzungsbedingt bei der WM fehlte. Sie waren bei der EM 2020 immerhin Fünfte geworden.

Unerreichbar wird die Schlittschuh-Macht Russland bleiben, deren Eiskünstler drei der vier Titel und sechs von zwölf Medaillen holten. Bei den Damen gingen Gold, Silber und Bronze an die Russinnen Anna Tscherbakowa, Elisaweta Tuktamischewa und Alexandra Trusowa.

Nur bei dem vielleicht besten Medaillenkampf der WM-Geschichte standen die Herren aus dem großen Reich der Kufen im Abseits und staunten wohl auch über den Amerikaner Nathan Chen: Er veredelte seinen dritten WM-Triumph mit fünf perfekten Vierfach-Sprüngen. dpa