Wegen Corona: Albert Schweitzer Turnier wird erneut verschoben

Mannheim/Viernheim. Das Albert Schweitzer Turnier (AST) für U18-Basketball-Nationalmannschaften wird wegen der Corona-Pandemie abermals verschoben. Das teilte die Stadt Mannheim am Dienstag mit. Das Turnier war vom 15. bis 23. April 2022 in Mannheim und Viernheim geplant. Es könne aber aufgrund der "nach wie vor sehr ungewissen Situation um das Corona-Virus" nicht wie geplant stattfinden und wartet damit weiter auf seine 30. Austragung.

Mit der Verschiebung reagiert der Deutsche Basketball Bund (DBB) nach Angaben der Stadt Mannheim auf die aktuellen Entwicklungen der Pandemielage und auf die behördlichen Beschränkungen. Dadurch würden sich erhebliche Unsicherheiten bei der Planung zum Beispiel in den Bereichen Reiseverkehr und Einreise der Teams aus aller Welt, Unterbringung, Zuschauerkapazität und noch einiges mehr ergeben. „Wie schon seit Beginn der Pandemie ist und bleibt unser Vorgehen durch die Prämisse bestimmt, dass die Gesundheit und der Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie natürlich auch der Spieler und Betreuer aus der ganzen Welt an erster Stelle stehen. Es tut weh, sich erneut so entscheiden zu müssen, aber es gibt für uns leider keinen anderen Weg“, wird DBB-Präsident Ingo Weiss in der Mitteilung zitiert. Stefan Raid, DBB-Vizepräsident für Jugend und Schule, erklärt demnach: „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben die Entscheidung nach Abstimmung mit unseren Partnern sowie mit den Städten getroffen. Natürlich soll es so schnell wie möglich das 30. Albert Schweitzer Turnier geben. Wir werden nun mit den beiden Austragungsorten Mannheim und Viernheim sowie mit allen Beteiligten ausführlich beraten und den Zeitpunkt für das nächste AST zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.“



Mannheims Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer ergänzt: „Das Albert Schweitzer Turnier ist eines der Höhepunkte im Mannheimer Sportkalender, auf den ich mich seit meinem Amtsantritt gefreut habe." Dass die Ausrichtung erneut an der Corona-Pandemie scheitern müsse, bedaure er. Er hoffe, "möglichst bald wieder die zahlreichen Athletinnen und Athleten aus aller Welt auf dem Parkett der Mannheimer GBG Halle im Herzogenried begrüßen zu dürfen.“

Matthias Baaß, Bürgermeister der Stadt Viernheim, wird mit den Worten zitiert: „Für alle Freunde des Basketballsports in der Metropolregion Rhein-Neckar ist die Absage eine Enttäuschung. Die Entscheidung ist aber mit Blick auf die Risiken völlig nachvollziehbar. Ich hoffe jetzt auf eine Austragung in 2023.“