Mönchengladbach. Vor dem direkten Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt wird der Wechsel von Eintracht-Coach Adi Hütter (Bild) an den Niederrhein immer konkreter. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Montag) sollen sich die Gladbacher mit dem 51 Jahre alten Österreicher bereits über eine Zusammenarbeit zur neuen Saison geeinigt haben. Demnach soll Hütter als Nachfolger des nach Dortmund wechselnden Marco Rose einen Zwei-Jahres-Vertrag plus Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Dafür wäre eine Ablöse in Höhe von 7,5 Millionen Euro an die Eintracht fällig – 2,5 Millionen Euro mehr, als die Gladbacher vom BVB für Rose erhalten sollen.

AdUnit urban-intext1

Zuvor hatte schon der „Kicker“ berichtet, dass die Gespräche sehr weit seien. Von einer Einigung wollten beide Fußball-Bundesligisten vor ihrem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) indes noch nichts wissen. „Wir kommentieren das nicht“, sagte ein Gladbach-Sprecher. Auch die Hessen teilten auf Anfrage mit, dass sie keine Kenntnis davon hätten.

© dpa-avis

Zuletzt hatten sich die Anzeichen auf einen Abgang Hütters bereits verdichtet. Gerüchte über ein Interesse Gladbachs hatte es seit dem verkündeten Rose-Abgang nach Dortmund gegeben. dpa