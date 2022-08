Watzke: Haller-Ersatz idealerweise in acht bis zehn Tagen

Dortmund. «Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren», sagte der 63-Jährige in einem Interview von «sportschau.de». Allerdings sei eine richtig gute Lösung schwierig, «weil das Angebot auf dem Markt nicht gerade üppig ist».

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der französische Neuzugang Haller wird dem Vizemeister nach seiner Tumor-Operation noch lange Zeit fehlen. «Und jetzt alles nur auf Youssoufa Moukokos Schultern abzuladen - der ist 17 Jahre - das wäre dann doch vielleicht ein bisschen viel», betonte Watzke.

© dpa-infocom, dpa:220803-99-254589/2