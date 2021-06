Ich habe mir in den vergangenen Tagen Gedanken darüber gemacht, was einen guten Trainer auszeichnet. Das sind in meinen Augen – neben allem fachlichen Wissen und der sportlichen Kompetenz – vor allem Eigenschaften wie Empathie und Aufrichtigkeit sowie ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn.

Ein Trainer ist immer für das große Ganze verantwortlich. Dennoch musst du versuchen, jedem

...