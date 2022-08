Warum Jacqueline Otchere immer besser in Form kommt

Sie spricht den Satz gelassen aus, fast beiläufig. Und doch bedeutet er so viel für sie. „Ich habe mich darauf eingelassen.“ Mit diesen Worten blickt Jacqueline Otchere auf ihr bislang größtes sportliches Abenteuer zurück. An einer WM teilnehmen zu dürfen, ist an sich schon etwas Bedeutsames, doch Otcheres Weg zu den Titelkämpfen in Eugene (USA) im Juli war besonders außergewöhnlich: Nachdem

...