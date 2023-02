Warum Fußballerinnen so häufig mit Kreuzbandrissen zu tun haben

Gleich mehrfach, so erzählt es Sara Däbritz erfreut, sei am Mittwoch ein Ständchen für sie erklungen. Schließlich feierte die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon ihren 28. Geburtstag im Trainingslager in Marbella, wo sich das deutsche Frauen-Nationalteam für das erste Länderspiel im WM-Jahr am Dienstag (18.15 Uhr/live im ZDF) gegen Schweden in Schwung bringt. Insgesamt elf Wochen war

...