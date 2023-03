Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Warum die TSG Hoffenheim drei Auswärtsspiele in Folge befürchtet

Nach der Länderspielpause will die TSG Hoffenheim am Sonntag bei Werder Bremen weitere Punkte im Abstiegskampf sammeln. Danach steht ein Heimspiel gegen Schalke 04 an - oder doch nicht?