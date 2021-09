Warten, bis der Sturm vorbeizieht

Bei unangenehmen Themen wird ja gern mal das Vogel-Strauß-Prinzip gewählt: lange Zeit den Kopf in den Sand stecken und irgendwann wird das Ungemach dann schon vorbeigezogen sein. Hätte man im Reitsport mit dem brisanten Thema „Moderner Fünfkampf“ auch machen können. Schließlich sind die Olympischen Spiele in der Regel nur alle vier Jahre.

Vielleicht wäre bis 2024 der heftig in der Kritik stehende Fünfkampf aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwunden. Vielleicht wären die Bilder der überforderten Athletin Annika Schleu, die tränenüberströmt das ihr zugeloste Pferd mit der Gerte traktiert, weil es verstört die Zusammenarbeit verweigert, verblasst. Vielleicht wäre der Zuruf „Hau mal richtig drauf“ ihrer Trainerin und ihr Fausthieb auf das Hinterteil des Pferdes vergessen.

„Das sind keine Reiter“

Gerade die Spezialisten unter den Pferdesportlern wollen das nicht. Diejenigen, die jahrelang mit ihren Tieren trainieren, eine Bindung aufbauen, sie züchten, aufziehen, ausbilden und ja, die auch ihr Geld mit ihnen verdienen. Alle diejenigen sehen sich durch die Fünfkampf-Bilder von Tokio unter Generalverdacht gestellt, Pferde zu quälen. Dabei wurde bei den Spielen viel weniger Beachtung den drei Spezial-Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit geschenkt, in denen hervorragender Sport gezeigt wurde. Allen voran die deutsche Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Julia Krajewski und das Dressur-Team um Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth und Dorothee Schneider. Sie bewiesen mit ihren harmonisch errittenen Goldmedaillen, wie hoch eigentlich das Niveau im deutschen Reitsport ist.

Alle Spezialisten betonen, dass das Reiten als nur eine von fünf Sportarten nicht funktioniert. Noch dazu, weil es um fremde Pferde geht, die die Sportler nur 20 Minuten kennenlernen dürfen. Für Hans-Joachim Erbel, den neuen Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN, eine Sache, die gar nicht geht. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Druck auszuüben“, unterstrich er beim bedeutungsvollsten Turnier in Deutschland, dem CHIO in Aachen. Man dränge mit Nachdruck darauf, dass die Disziplin aus dem Fünfkampf genommen werde. „Das sind keine Reiter“, sagte Erbel.

Die FN und der internationale Verband FEI wählen wohl deshalb so drastische Worte, weil sie spüren, dass sich die Fünfkampf-Verbände in dieser Sache nicht bewegen. Die halten es lieber mit der Vogel-Strauß-Politik.