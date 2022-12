Walid Regragui ist Marokkos Märchenmacher

Mannheim. Walid Regragui trug einen schwarzen Hoodie, seine Kopfbedeckung hatte er abgenommen. Dass er mit 47 Jahren nicht mehr viele Haare hat, weiß die Fußball-Welt inzwischen, seitdem ihm marokkanische Nationalspieler im Trainingsstadion von Doha immer öffentlichkeitswirksam auf die kahlen Stellen klopfen. Auf der Pressekonferenz vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch (20 Uhr/ZDF) hat der Trainer gezeigt, welch kluger Kopf sich dahinter verbirgt. Anfangs verschränkte er noch etwas vorsichtig die Arme, aber bald schon sprachen für eine halbe Stunde auch seine Hände. Ausladende Bewegungen unterstrichen die Botschaft eines historischen Spiels. Viele würden ja schon das Erreichen des Halbfinals, dann ein Spiel um den dritten Platz als Erfolg sehen: „Aber da bin ich nicht einverstanden: Warum sollen wir nicht auch das Finale erreichen? Wir wollen nicht weitere 40 Jahre warten auf die nächste Chance.“

Er liebt sein Land: Marokkos Trainer Walid Regragui. © Luca Bruno/dpa

Es war elf Uhr Ortszeit, als Regragui im „Virtual Stadium“ vor einer violetten Wand in dem riesigen Saal des Mediencenters den Überbau erklärte. Das Weiterkommen in der Gruppe mit Belgien und Kroatien, die Erfolge gegen Spanien und Portugal haben auch ihn stärker gemacht. „Ich bin hier, weil ich ein guter Coach bin.“ Er, der in Corbeil-Essonnes an der Seine in der Nähe von Paris mit fünf Geschwistern aufwuchs, jedes Jahr mit den Eltern mindestens zwei Monate in der Heimat verbrachte, aber als Jugendlicher für den AC Milan schwärmte, sieht sich selbst als das beste Beispiel, dass auch eine WM in Katar Brücken über Gräben bauen kann.

„Der Fußball bringt die Menschen zusammen.“ Aus Marokko haben sich allein 30 Sondermaschinen am Spieltag in Doha angekündigt, mindestens 20 000 Fans werden im Al Bayt in der Küstenstadt Al Khor erwartet. Gefühlt dürfte das ganze Wüstenzelt aufseiten des ersten WM-Halbfinalisten aus Afrika sein. Regragui versprach den nächsten Auftritt mit Herz. Es gebe vieles, auf was „ein wundervolles Land“ (Regragui über Marokko) stolz sein können. Die Erfolge der Nationalmannschaft seien ja das fast logische Produkt, dass in Stadien, die Infrastruktur und eine Akademie investiert worden sei. Nun steht die Ernte an.

Dem frankophonen Fußballlehrer, der auf Wunsch seiner Eltern zunächst Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studierte, ehe er sich mit 33 dann doch endgültig dem Fußball zuwendete, ist es völlig egal, wo seine Nationalspieler sozialisiert oder gerade angestellt sind. Und dass nur zwölf Spieler in Marokko geboren sind, diese Schublade zieht er partout nicht heraus. Sein Credo: „Jeder Marokkaner ist ein Marokkaner.“ Ob sie nun wie Supertorwart Bono aus Frankreich, Weltklasseverteidiger Achraf Hakimi aus Madrid stammen oder Abdelhamid Sabiri in Frankfurt aufgewachsen sind.

Die Vita des Trainers mit französischer Prägung passt zu seinem Team. Die Leute könnten „sich an Beispiel an meiner Story nehmen“, sagte Regragui, der für alle Marokkaner in Europa als „Inspiration“ dienen möchte, insbesondere für Menschen in sozialen Brennpunkten. An solchen Stellen hörte es sich an, als rede ein Sozialarbeiter - befruchtend empfand es das internationale Auditorium allemal.