Wachablösung in Le Mans

Le Mans. Nach drei vergeblichen Versuchen hat das Toyota-Trio Mike Conway aus Großbritannien, Jose Maria Lopez aus Argentinien und Kamui Kobayashi aus Japan erstmals das berühmte 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewonnen. Die drei Fahrer bescherten dem japanischen Autobauer am Sonntag den vierten Gesamtsieg in Folge.

Der Schweizer Sebastien Buemi und der Japaner Kazuki Nakajima, die in den vergangenen drei Jahren erfolgreich gewesen waren und diesmal vom ehemaligen Formel-1-Piloten Brendon Hartley aus Neuseeland unterstützt wurden, fuhren ebenfalls mit Toyota auf Platz zwei. Damit feierte das Unternehmen bei der 89. Auflage des Langstreckenklassikers an der Sarthe seinen dritten Doppelerfolg. Ein anderer Automobilhersteller war allerdings in Le Mans nicht am Start. dpa