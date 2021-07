Vorzeitig im Viertelfinale

Tokio. Nach dem schweißtreibenden Viertelfinal-Einzug der deutschen Hockey-Damen in der Mittagshitze von Tokio war Bundestrainer Xavier Reckinger rundum zufrieden. „Das erste Ziel ist erreicht, das ist ein geiles Gefühl. Es sieht gut aus, sehr souverän, eine sehr gute Balance. Es ist viel in der Mannschaft drin“, lobte der Coach nach dem 4:2 (2:0) am Mittwoch gegen Irland. Der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel machte das vorzeitige Olympia-Weiterkommen perfekt.

„Wir können die nächsten zwei Spiele nutzen, um das Viertelfinale optimal vorzubereiten“, betonte Reckinger mit Blick auf die unbedeutend gewordenen Partien am Freitag (2.30 Uhr/MESZ) gegen Schlusslicht Südafrika und am Samstag (11.30 Uhr/MESZ) gegen Topfavorit und Weltmeister Niederlande in Gruppe A.

Der Blick geht bereits Richtung K.o.-Runde und womöglich Richtung Medaillen. So wie in Rio, als Bronze heraussprang. „Noch ist Luft nach oben, wir sind noch nicht bei 100 Prozent angekommen“, zog Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC ein Zwischenfazit. „Aber wir im Großen und Ganzen können wir uns nicht beschweren, sondern sollten glücklich sein, dass wir drei Mal hintereinander Siege einfahren konnten.“

Cecile Pieper (20.), zweimal Lisa Altenburg (10. und 40./Siebenmeter) sowie Franzisca Hauke (55.) sorgten bei Temperaturen von über 30 Grad im Oi Hockey Stadium für die deutschen Tore. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Gegner mehr Fragen stellen beziehungsweise, dass wir mal keine Lösungen finden. Aber auch das haben wir immer gefunden“, war Reckinger zufrieden.

Gegen wen es im Viertelfinale geht, ist dem Belgier egal. „Alle Mannschaften sind gleich stark. Die sind alle auf Augenhöhe.“ dpa/red