  Vorsicht und Vertrauen

Die Politik fürchtet die dritte Corona-Welle, der Sport drängt zeitgleich auf die Rückkehr von Zuschauern. Das klingt paradox, hat dennoch überhaupt nichts mit zwei Parallelwelten zu tun. Im Gegenteil: Es ist die oberste Aufgabe der Politik, die Pandemie in den Griff zu bekommen, vorsichtig zu bleiben und das seit mehr als einem Jahr die Welt beherrschende Virus zu besiegen. Genauso muss dem Profisport aber zugestanden werden, jeden Versuch zu unternehmen, sein Geschäftsmodell zu retten oder es zumindest wieder in Gang zu bringen. Und dazu gehört nun mal die Mobilisierung von Menschenmassen, weil die Ticketerlöse außerhalb der 1. und 2. Fußball-Bundesliga den größten Teil der Etats ausmachen.

Die neue Normalität

Man könnte also meinen, die Positionen von Politik und Sport stünden sich unvereinbar gegenüber. Doch dem ist nicht so, wenn die Politik genauer hinsieht, differenziert und die große Chance nutzt, die sich ihr bei der reinen Betrachtung von Fakten bietet.

Gewiss, das ist nicht immer ganz einfach, weil es in der Corona-Krise immer auch um Deutungshoheit und Symbolik geht. Aber seit Monaten funktionieren die Profi-Ligen und Wettbewerbe mehr oder weniger reibungslos. Keine einzige Bundesliga-Partie hat sich als Virenschleuder entpuppt. Noch nicht einmal die argwöhnisch beobachtete Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Hier und da infizieren sich vereinzelt Spieler. Aber das war’s auch schon.

Es zeigt sich also, dass entsprechende Hygienekonzepte funktionieren, dass man von ihnen lernen, sie weiterentwickeln und auf andere Bereiche anwenden kann. Dabei geht es um Vorsicht, aber auch um Vertrauen in die Veranstalter.

Eine Perspektive verdient

Für die Zulassung von Zuschauern liegen die Pläne in den meisten Arenen und Stadien sogar schon griffbereit. Sie wurden von der Politik gefordert, von den Gesundheitsämtern geprüft, gelobt und genehmigt. Nun gilt es, die Konzepte zu nutzen, denn sie wurden nicht für die Schublade, sondern für die Praxis erstellt, womit wir bei der sogenannten neuen Normalität wären.

Zu eben dieser gehören nun mal Sportveranstaltungen mit einer begrenzten Anzahl an Zuschauern. Das wird und kann nicht heute oder morgen so sein. Und vermutlich ebenso wenig im März. Das fordert allerdings auch niemand. Aber bei einem milden Verlauf der dritten Corona-Welle ist es an der Zeit, hier und da dogmatische Lösungen durch pragmatische zu ersetzen. Der Sport hat sich seine faire Chance und eine echte Perspektive verdient. Denn er hat in den vergangenen Monaten mehrfach recht eindrucksvoll gezeigt, wie es geht.