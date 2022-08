Vorbild im Mittelpunkt

Mannheim. Der pandemiebedingte Abwärtstrend in den Sportvereinen, der unter anderem Mitgliederschwund und Einnahmeeinbußen mit sich brachte, konnte vielerorts durch das Engagement von eben jenen Vereinen und Ehrenamtlichen gestoppt werden. Bei der größten Sportlerehrung der Region, dem SportAward Rhein-Neckar, wird am 14. November 2022 im Mannheimer Rosengarten dieses beispielhafte Wirken nun ausgezeichnet. Und zwar in den Kategorien Top Vorbild Ehrenamt, sowie Top Vorbild Verein. Bis zum 11. September können sich alle gemeinnützigen Sportvereine der Metropolregion bewerben. Ehrenamtliche können bis zu diesem Datum von ihrem Verein vorgeschlagen werden. Eine regionale Fachjury entscheidet über die nominierten Vereine bzw. Ehrenamtliche sowie über den Sieger. red

