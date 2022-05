Vor Kurpfalz-Gala in Weinheim: Olympiasiegerin Mihambo springt über sieben Meter

Birmingham/Oftersheim. Es geht noch besser! Davon ist Malaika Mihambo nach ihrem grandiosen Start mit der doppelten Titelchance bei WM und EM fest überzeugt. „Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr drin“, prophezeite die Weitsprung-Olympiasiegerin nach ihrem Sieg mit 7,09 Metern beim Diamond-League-Meeting am Samstag in Birmingham. „Ich fühle mich so gut wie in dem Doha-Jahr.“ 2019 hatte die 28-jährige Oftersheimerin von der LG Kurpfalz beim Weltmeisterschaftssieg in Katar mit 7,30 Metern geglänzt.

Besser ist Mihambo noch nie in eine Sommersaison gestartet als nun im Alexander Stadium. Nach so einem verheißungsvollen Einstand ist die Hoffnung auf ein Titel-Double bei der WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene und der Heim-EM vom 15. bis 21. August in München geweckt.

Weltrekord in Reichweite?

Auch der Weltrekord der Russin Galina Tschistjakowa von 7,52 Metern rückt in den Bereich des Möglichen. „Die 7,52 Meter schrecken mich jedenfalls nicht mehr ab“, hatte Mihambo schon nach dem 7,30-Meter-Satz vor drei Jahren selbstbewusst gesagt. Allerdings waren seit dem WM-Coup die Sieben-Meter-Sprünge für sie wegen Rückenbeschwerden keine Selbstverständlichkeit gewesen. „Ich bin zufrieden mit dem Einstieg“, meinte Mihambo deshalb erleichtert. „Und ich bin froh, dass es wieder so weit geht.“ Bei den Tokio-Spielen hatte die dreimalige „Sportlerin des Jahres“ mit 7,00 Metern Gold im letzten Versuch geholt.

In Birmingham gelang ihr im letzten Versuch mit 7,06 ein weiterer Super-Flug. „Ich freue mich, dass es schon zweimal so weit über sieben Meter gegangen ist“, sagte Mihambo, die für die Kurpfalz Gala in Weinheim am Samstag gemeldet hat.