Von Dänen, der Liebe und dem Fußball

Stefan und Claudia Effenberg fehlte nur ein Buchstabe zur romantischen Perfektion. Den Schriftzug „True Love Never Die“ ließ sich das Promi-Pärchen einst gemeinsam tätowieren, übersetzt: wahre Liebe stirbt niemals. Hach, wie schön. Englischen Grammatikexperten fiel allerdings sofort auf, dass dem Stecher – es war nicht Effenberg ! – ein grober Fehler unterlaufen war. Es müsste korrekterweise „Dies“ statt „Die“ heißen, da fehlte ein „s“. Eine ziemlich peinliche Panne, die Claudia ihrem Stefan aber Jahre später heimzahlte, als sie das Aus der Beziehung mit einem ikonischen Satz öffentlich verkündete: „Unsere Trennung ist momentan endgültig.“ Haha.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Liebe und der Fußball, das ist ein Begriffspaar, das fast symbiotisch miteinander verwoben scheint. „Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden“, schrieb der Engländer Nick Hornby in seinem gut gealterten literarischen Fußball-Standardwerk „Fever Pitch“. Ohne die fast bedingungslose Liebe der Fans würde das Spiel niemals die Massen derart in ihren Bann ziehen können – das hat die schleichende Entfremdung in der tristen Ära der Geisterspiele bewiesen.

Bei dieser EM sind ja zum Glück wieder Zuschauer erlaubt (auch wenn es die UEFA teilweise leider übertreibt), und deshalb dürfen wir alle Augenzeugen der Geschichte der Dänen werden, die vor Emotionen geradezu explodiert. Ihr bester Spieler Christian Eriksen war nach einem Herzinfarkt im ersten Spiel gegen Finnland wiederbelebt worden, es waren schockierende Szenen. Nachdem es Eriksen wieder besser ging, kämpften sich seine Kumpel leidenschaftlich zurück in dieses Turnier, das so furchtbar begonnen hatte.

Am Samstag ist Dänemark ins Halbfinale eingezogen, getragen von einer einzigartigen Woge der Zuneigung der eigenen Anhänger. Aber auch viele Fußball-Fans in anderen Ländern fiebern nun mit den Sympathieträgern aus dem Norden mit. „Wir bekommen so viel Liebe“, sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand. Vor dem inneren Auge sahen wir bei dieser Aussage den deutschen Nationalspieler Leon Goretzka, wie er den Hetzern unter den ungarischen Fans nach seinem Tor zum 2:2 symbolisch ein Herz zeigt. Liebe schlägt Hass, Liebe kann Berge versetzen. Diese wundervolle Botschaft kann selbst die UEFA nicht zerstören.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob der Europameister der Herzen am Ende auch den Titel mit nach Hause nehmen wird, entscheidet sich im Londoner Wembley-Stadion. Die englischen Fans, die ihr Team mit in Dezibeln messbarer Liebe zum ersten Turnier-Sieg gegen Angstgegner Deutschland seit 55 Jahren trieben, werden im Halbfinale „Football’s Coming Home“ singen – eine Reminiszenz an das Ursprungsland des Fußballs.

Für die Dänen kommt als musikalischer Gegenentwurf eigentlich nur ein Song infrage: „All You Need Is Love“ von den Beatles. Wäre übrigens auch ein passabler Schriftzug für ein Pärchen-Tattoo. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.