Von Ausflüchten und Flüchen

Tokyo 2020+1 soll an die Olympischen Spiele von 1964 anknüpfen, als Japan nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau für vollendet erklärte. Derzeit spukt aber auch das Gespenst von 1940 umher – damals hatte Tokio das Austragungsrecht und nutzte es letztlich nicht. Die Ausstellungen, die über die letzten Jahre in den Museen von Tokio eröffneten, lassen keine Zweifel zu: Die Spiele von 1964 reichen bis in die Gegenwart. Besonders deutlich zeigt dies das Museum des Japanischen Olympischen Komitees: 19 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, der für Japan mit den Atombomben über Hiroshima und Nagasaki geendet hatte, war das ostasiatische Land zurück. Als Nation erstarkt.

Dank der Spiele von 1964, so erzählt es das Olympiamuseum unmissverständlich, verfügte Japan über den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, neue Hotels und einen hochmodernen Flughafen nahe der Innenstadt. Erstmals wurden Olympische Spiele weltweit per Satellit übertragen. Die Straßen waren nun nicht mehr eng, sondern großzügig angelegt. Tokio, voller Stolz die erste asiatische Gastgeberstadt, war eine moderne Metropole geworden. Und das Edo Hakubutsukan, das sich auf die Historie der einst Edo genannten Hauptstadt konzentriert, hat sich zuletzt den Parallelen zwischen 1964 und 2020 gewidmet: Die Gemeinsamkeiten gehen so weit, dass sich sogar die Route des Fackellaufs stark ähneln.

© Privat

Es ist die Geschichte, die die Tokioter Organisatoren gerne erzählen. Wie die Offiziellen von 1964 haben denn auch die Organisatoren von 2020 die Tokioter Spiele zu jenen des Wiederaufbaus erklärt. Damals von der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, diesmal von der verheerenden Dreifachkatstrophe aus Erdbeben, Tsunami und nuklearer Reaktorkatastrophe im Nordosten des Jahres im Jahr 2011.

Wie schon 1964 ist der Zusammenhang zwischen Olympia und wirtschaftlicher wie infrastruktureller Erholung höchst fragwürdig. Vielmehr drängt sich gerade im Angesicht der Pandemie eine andere Parallele auf: Der erste asiatische Olympiastandort sollte Japan eigentlich schon 1940 werden. Weil das Kaiserreich aber bald gegen China in den Krieg zog, wollte die Kavallerie die Pferde nicht für Sport abstellen, die Rüstungsindustrie brauchte das für den Stadionbau gedachte Metall für die Waffenherstellung. So verzichtete man kurzerhand auf die Sportveranstaltung.

Historiker sprechen von „maboroshi no orinpikku“ – Phantom-Olympia. Seit Beginn der Pandemie spuken diese abgesagten Spiele wie ein böser Geist durch die japanische Olympiaszene. In den Museen ist von den 1940er Spielen zwar wenig zu sehen. Aber Japans Vizepremier, der für sein lockeres Mundwerk bekannte Taro Aso, hat die Angst der Veranstalter vor neuen Parallelen schon ausgesprochen: „Alle 40 Jahre sind die Olympischen Spiele verflucht“, klagte er im März letzten Jahres. 1940 seien da die abgesagten Spiele gewesen, 1980 der Olympiaboykott von Moskau. Und was wird nun mit den Spielen von 2020+1?