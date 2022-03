Volleyball-Endspiel der Frauen in Mannheimer SAP Arena steht weiter auf der Kippe

Mannheim. Das für Sonntag (14 Uhr) geplante DVV-Pokalfinale der Volleyball-Frauen zwischen dem Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart steht nach mehreren Corona-Infektionen bei den Dresdnerinnen weiter auf der Kippe. „Wir haben einen Antrag auf Spielverlegung vom Dresdner SC auf dem Tisch. Der wird gerade geprüft. Vor solch einem Highlight von so einer Corona-Welle erfasst zu werden, ist unglaublich bitter für die Spielerinnen, die Fans und alle Beteiligten“, sagte Julia Retzlaff, die Geschäftsführerin Sport der Volleyball-Bundesliga (VBL), am Mittwochmittag in einer digitalen Pressekonferenz. Über den Antrag werde im Lauf des Mittwochs entschieden, erklärte Retzlaff.

Das Finale der Männer zwischen dem VfB Friedrichshafen und der SVG Lüneburg (ab 16.45 Uhr) soll regulär stattfinden. Für den Pokalfinal-Event in der Mannheimer SAP Arena seien bislang knapp 3500 Tickets verkauft worden, teilte Retzlaff mit: „Wir hoffen, dass wir bis zum Wochenende die 4000 noch knacken.“