Viertelfinale im Blick

Saitama. Maodo Lo geriet nach der bestandenen Nervenprobe ins Schwärmen, Dennis Schröder jubelte mitten in der Nacht aus Deutschland vor dem Fernseher. Auch ohne den fehlenden Anführer feierten die deutschen Basketballer mit 99:92 gegen Nigeria ihren ersten Sieg im Olympia-Turnier von Tokio – und haben nun die große Chance auf das erste Viertelfinale seit 1992. „Ich bin stolz auf diese Mannschaft“, lobte Aufbauspieler Lo. Das Team hatte sich nach elf Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit noch zurückgekämpft. „Die deutsche Mentalität, dass man meckert, alles ist schlecht, die Köpfe gehen runter – dass wir das nicht gemacht haben und das Spiel gedreht haben – das ist eine sehr coole Sache.“

Dank großer Nervenstärke im Schlussviertel darf die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes nun weiter auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen – das war selbst mit Dirk Nowitzki bei der bislang letzten Olympia-Teilnahme 2008 nicht gelungen. „Es war ein sehr hartes Spiel, auch weil es so eine große Bedeutung hatte. Jeder wusste, dass wer verliert, so gut wie raus ist“, sagte Coach Henrik Rödl. Neben Johannes Voigtmann (19 Punkte) und Moritz Wagner (17) ragte Danilo Barthel gegen Ende mit zwölf Punkten im letzten Viertel heraus. Im letzten Spiel der Vorrunde trifft Deutschland nun am Samstag auf Australien. dpa