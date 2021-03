Oberstdorf. Diesem Quartett gehört nicht unbedingt die Zukunft, aber es ist das weltbeste der Gegenwart. Pius Paschke (30), Severin Freund (32), Markus Eisenbichler (29) und Karl Geiger (28)haben am Samstagabend bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf vier unglaubliche Geschichten geschrieben und als Mannschaft Gold von der Großschanze gewonnen. Bundestrainer Stefan Horngacher sagte über seine nicht mehr ganz so jungen Hüpfer: „Sie sind alle am Maximum gesprungen. Alles, was sie können, haben sie gezeigt. Extrem genial. Ein Traum.“ Vier Träume, um genau zu sein:

Pius Paschke: „Es wäre eine kleine Cinderella-Story, wenn er ins WM-Team kommen würde“, sagte der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster noch an Weihnachten über den 30-Jährigen, der über Jahre seinen Kaderstatus verloren hatte. Jetzt hat Aschenputtel-Paschke Gold. „Weltmeister Pius Paschke – hört sich ziemlich gut an“, sagte der ruhige Bayer. „Es war ein emotionaler Skisprungtag, vielleicht der emotionalste, den ich bisher erlebt habe. Wahnsinn.“ Vorbildlicher Wahnsinn. „Er gibt den Mutmacher für viele Skispringer dieser Welt, was mit hoher Willenskraft alles möglich ist“, so Schuster. „Pius weiß, was es bedeutet zu kämpfen, was es bedeutet, hinterherzuspringen.“

Severin Freund: Er konnte sein Glück nicht fassen. „Es wird ein wenig dauern bis das ankommt, was passiert ist“, sagte der 32-Jährige, der alles erlebt hat. Höhen: Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger. Tiefen: zwei Kreuzbandrisse, drei Jahre Verletzungstheater. Freu(n)d und Leid. Die achte Medaille bei einem Großereignis hat mutmaßlich die größte Strahlkraft. „Es ist unglaublich, etwas extrem, extrem Besonderes und Spezielles. Man kann erahnen, was es mir bedeutet nach der ganzen Zeit.“ Horngacher lobte: „Er hat seine Leistung picobello gebracht.“

Markus Eisenbichler: Auferstanden aus Ruinen – am Freitagabend war der 29-Jährige im Einzel gestürzt, 24 Stunden später trumpfte er groß auf. „Das war schon außergewöhnlich“, sagte Stefan Horngacher nach Eisenbichlers Satz auf 138,5 Meter im zweiten Durchgang. „So ist das im Leben. Ich weiß, dass man mal auf dem Hosenboden landet, das bringt mich nicht aus der Bahn“, sagte der Skispringer und dankte seiner Freundin, die ihn nach dem Sturz aufgebaut habe, „weil ich doch ein wenig z’wider war über mich selbst“. Im Einzel bringt der „Eisei“ gerufene Bayer sein Können nicht runter, in Mannschaftsspringen schon. „Das ist seine Eigenart, im Team fühlt er sich wohler“, sagt sein Trainer. „Da haut er die Sprünge raus, dass es nur so scheppert.“ Markus Eisenbichler nickte: „Ich mag diese Teamwettbewerbe. Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Ich sehe meine Teamkollegen mehr als meine Freundin oder meine Spezln daheim. Da entwickelt man eine Freundschaft.“ Und Severin sei mehr als ein Freund, nämlich ein Vorbild. Über seinen Zimmerkollegen sagte Eisenbichler: „Der Karl hat eine saugeile WM gemacht.“

Karl Geiger: Der Schlussspringer setzte mittlerweile gewohnt nervenstark wie spektakulär den Schlussstein eines gigantischen Kunstwerkes. Der 28 Jahre alte Oberstdorfer hat in seinem Heimatort die deutsche WM-Bilanz gerettet, zwei Mal Gold (Team und Mixed) und je ein Mal Silber (Normalschanze) und Bronze (Großschanze) gewonnen, war an vier der insgesamt sechs deutschen Medaillen beteiligt. Vier Treffer bei vier Versuchen, diese Hundertprozentquote haben erst sechs Skispringerinnen oder Skispringer bei einer WM geschafft; der erste war Martin Schmitt 2001. Der Blick aufs Ganze zeigt die Außergewöhnlichkeit Geigers: Bisher ist er in zehn WM-Entscheidungen an den Start gegangen – und hat neun Medaillen gewonnen. Einzige Ausnahme:Vor zwei Jahren in Seefeld wurde er auf der Normalschanze 18., hatte aber nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei gelegen. Plötzlicher Schneeregen verhinderte ein besseres Ergebnis. Der sonst so zurückhaltende Karl Geiger ist auf der Schanze eine Rampensau.

„Das war richtig cool, das war eine richtig schöne Teamdynamik. Es war sensationell“, sagte der nun fünfmalige Weltmeister. „Ich bin sehr froh und stolz, dass ich hier so abliefern durfte.“ Seine Leistung am Samstag war außergewöhnlich. Horngacher: „Was er gemacht hat, war schon eine andere Nummer.“ Pius Paschke beschreibt es so. Geiger, teaminterner Spitzname „Professor“, „ist ein bisschen wie eine Maschine: Er liefert einfach ab, wenn er muss. Er kann alles ausblenden, er kann sich so auf seinen Sprung konzentrieren.“ Ein Traum.

