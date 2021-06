Vielleicht der letzte Warnschuss

Bukarest. Ganz am Anfang, die Europameisterschaft hatte noch nicht begonnen, beschrieb Paul Pogba das Leben in Frankreichs Nationalmannschaft in blumigen Worten. „Die Stimmung mit allen ist immer großartig, es gibt nur Lachen, Musik und Massagen“, versicherte der Mittelfeldmann von Manchester United wenige Tage vor dem Auftaktspiel gegen Deutschland.

Und wie zum Beleg sendete der französische Fußball-Verband Kabinenvideos in die virtuelle Welt, die genau diesen Eindruck erweckten. Just waren Spannungen um Kylian Mbappé ein Thema geworden, die Kollege Pogba wegwitzeln wollte: „Die einzigen Spannungen haben wir am Rücken und in den Beinen“, und die würden die Physiotherapeuten schon lösen.

Nun allerdings kam der Weltmeister beim Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz im Elfmeterschießen wie eine einzige Blockade rüber. Zum Lachen war niemandem zumute. Und Musik lief in den Umkleiden des Nationalstadions von Bukarest auch keine mehr. „Ich war in der Kabine. Es war eine traurige Atmosphäre. Es ist eine einzigartige Mannschaft, heute ist sie einfach am Boden“, schilderte Didier Deschamps betroffen, nachdem Frankreichs Nationaltrainer zur Pressekonferenz seine schwarze Maske abgestreift hatte, die bestens zum schwärzesten Tag seiner nunmehr fast neunjährigen Amtszeit passte.

Die Équipe Tricolore gab bei diesem Turnier ein wenig stimmiges Erscheinungsbild ab, das an die überwunden geglaubten Tiefpunkte unter Deschamps Vorgängern erinnerte. Die Ursachen sind, wie immer, vielfältig, aber über allem schwebt nun die Frage: Wie kann ein Team bloß so viel Talent vergeuden? Es fehlte erkennbar an jenem Zusammenhalt, der die Gemeinschaft 2018 noch zum Triumph trug.

Nun war jeder sehr mit sich beschäftigt, und dabei besetzte das in Russland gefeierte Megatalent Mbappé in Rumänien eine besonders tragische Rolle. So geschmeidig der Bewegungskünstler für Karim Benzema (57. und 59.) zum zwischenzeitlichen 2:1 aufgelegt hatte, so ungeschickt stellte sich der 22-Jährige wiederholt beim Abschluss an – und vergab fast mit Ankündigung den letzten Strafstoß gegen den Schweizer Keeper Yann Sommer. „Keiner ist böse auf ihn. Er wollte diesen Elfmeter schießen“, versicherte Deschamps, der aber doch fast der einzige war, der beim Abgang in die Kabine Trost spendete.

Sein Scheitern kommentierte der Pariser allein über seine sozialen Kanäle: „Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt.“ Dazu schrieb er: „Die Traurigkeit ist immens. Schlaf zu finden wird schwierig.“ Niemand muss Mbappés Sturzflug ins Nichts befürchten, aber der erste richtige Rückschlag seines kometenhaften Aufstiegs muss verarbeitet werden. Von der „Desillusionierung des Mbappé“, schrieb die Sportzeitung „L’Équipe“, die eigentlich treu an der Seite des Ausnahmestürmers aus dem Banlieu Bondy steht.

Offenkundig hat sich der Star unter den Stars mit so manchen Alleingängen – auch abseits des Rasens – nahe an jener Linie bewegt, die innerhalb einer Gruppe ins Abseits führt. Dem Verdacht eines isolierten Wunderkindes widersprach Deschamps vehement. „Nein, nein, nein. Die Mannschaft ist vereint.“

Gleichwohl sind interne Risse nicht zu übersehen. Der Coach stritt mit seinem ein- und später angeblich wegen einer Muskelverletzung ausgewechselten Flügelflitzer Kingsley Coman, diskutierte mit Anführer Pogba, als sich dieser über den verspielten 3:1-Vorsprung aufregte. Dabei bildete dessen ausgiebiges Jubeltänzchen nach seinem Kunstschuss zum 3:1 (75.) eine unangebrachte Überheblichkeit ab, die die Eidgenossen als Provokation begreifen mussten. „Paul ist ein Wettkämpfer. Ich habe ihm gesagt, er muss sich beruhigen“, erklärte Deschamps, der selbst wohl einigen Abstand benötigt, um die Fehler in seinem Verantwortungsbereich aufzuarbeiten.

Eine Dreierkette mit dem überforderten Clement Lenglet im Zentrum erwies sich als fataler Irrtum – in der Pause brach Deschamps das törichte Experiment zwar wieder ab, doch die defensive Stabilität war dahin. Aufgrund seiner Verdienste als Spieler und Trainer hat der 52-Jährige selbst keine Konsequenzen zu befürchten, auch wenn er festhielt: „Wenn Frankreich gewinnt, sind wir die Besten der Welt, wenn wir verlieren, ist es meine Verantwortung.“ Dann empfahl der Sélectionneur noch: „Es wird uns nicht helfen, wenn wir zu viel über dieses Turnier nachdenken.“

Spätestens hier sollte der treu zu Deschamps stehende Verbandspräsident Noël Le Graët hellhörig werden: Das unrunde Gesamtwerk bei dieser EM muss auf dem Weg zur WM 2022 in Katar eine letzte Warnung sein, sonst drohen in der Wüste genau jene schmerzhaften Momente, die Italien, Spanien und Deutschland jeweils vier Jahren nach ihrem WM-Titel durchgemacht haben.