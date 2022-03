VfB Friedrichshafen baut Rekord aus

Mannheim. Als Luciano Vicentin, der Außenangreifer des VfB Friedrichshafen, den Ball im vierten Satz unblockbar zum 25:23 über das Netz schmetterte, kannte der Jubel bei den „Häflern“ keine Grenzen mehr. Mit einem 3:1 (25:20/17:25/26:24/25:23) über die SVG Lüneburg gewannen die Bodenseestädter das DVV-Pokalfinale in der Mannheimer SAP Arena. Die Volleyball-Männer des VfB, die ihren ersten Titel seit 2019 holten, bauten damit ihre Rekordmarke um einen 17. Pokalsieg aus. Für Lüneburg war es die dritte Finalniederlage nach 2015 und 2019 – und die dritte gegen den VfB.

„Das war alles Mentalität“, schwärmte VfB-Mittelblocker Lukas Maase nach dem hochspannenden Schlussakt, gab allerdings auch zu: „Es war nicht unser bestes Spiel.“ SVG-Trainer Stefan Hübner sprach von einem „richtigen Finale“ mit zwei Knackpunkten im dritten und vierten Satz: „Umso bitterer ist es, wenn man so eng verliert.“

Das Nachholspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem VC Wiesbaden und Allianz MTV Stuttgart ging mit 3:1 (18:25/25:13/25:16/25:20) an den ungeschlagenen Tabellenführer aus dem Schwabenland. Die Stuttgarterinnen hätten eigentlich Meister Dresdner SC im Pokalfinale gegenübergestanden. Doch nachdem vor einer Woche Corona-Fälle beim Tabellenzweiten Dresden bekannt wurden, setzte die Spielleitung das Finale ab – und stattdessen Stuttgarts Ligapartie an (wir haben berichtet). Einen Nachholtermin für das Endspiel gibt es noch nicht. „Es ist schade, dass das heute nicht das Pokalfinale war. Aber wir haben einen Vorgeschmack bekommen, was uns im Finale erwartet“, schwärmte Stuttgarts Zuspielerin Ilka Van de Vyver vom „starken Support“ in Mannheim. 3425 Zuschauer wurden während des Männer-Finals vermeldet.

Der große Unterschied zum Geisterspiele-Event im Vorjahr war somit schnell ausgemacht: Es herrschte Stimmung in der Bude. Von einer Choreographie wie vor dem 2020er Finale sah Stuttgarts Anhang diesmal zwar ab. Trommeln, Rasseln und Mitklatschende verfehlten hüben wie drüben ihre Wirkung aber nicht. Um 14.03 Uhr und 16.47 Uhr stand das Treiben in der Arena jedoch zweimal für eine Schweigeminute still. Der abgedunkelte Innenraum erstrahlte in den Landesfarben der Ukraine. „Wir gegen den Krieg - stop the war“: Über die eingeblendete Botschaft gibt es wohl keine zwei Meinungen. Zu den Klängen von John Lennons „Give peace a chance“ ging es bei den Frauen los. Wiesbaden und Stuttgart lieferten ein hochklassiges Ersatzmatch für das ausgefallene Pokalfinale – auch, weil der VCW den Spitzenreiter mächtig ärgerte. Nach klaren Führungen für Wiesbaden (5:1, 10:5) kam Stuttgart auf 8:10 heran. Dann zogen die Hessinnen auf 19:11 und 22:13 davon und nutzten ihren ersten Satzball - 25:18. Den zweiten Abschnitt dominierte MTV Allianz fast nach Belieben. Der 1:1-Satzausgleich (25:13) war nur eine Frage der Zeit. Zu Beginn des dritten Durchgangs gab es erstmals Führungswechsel. Nach und nach setzten sich Stuttgarts Damen ab (25:16). Im vierten Satz (25:20) ging es lange auf Augenhöhe zu. Erst mit dem 23:20 stellte Stuttgart die Weichen auf Sieg.

Das anschließende Pokalfinale war nichts für schwache Nerven. Ein Favorit war wie erwartet nicht auszumachen. Im ersten Satz legte Friedrichshafen nach ausgeglichenem Start ein 9:5 und ein 14:6 vor. Lüneburg rückte auf drei Zähler heran, doch am Ende jubelte der VfB –und es stand 1:0 nach Sätzen (25:20). Aus dem zweiten Abschnitt (25:17) ging die SVG als klarer Gewinner hervor. Im dritten Satz wurde es dramatisch. Beim Stand von 23:23 kam die Video-Challenge zum Einsatz. Statt 23:24 stand es 24:23 für Friedrichshafen. Lüneburg glich aus (24:24), aber in der Verlängerung machte der VfB das 26:24 und die 2:1-Führung klar.

Im vierten Durchgang sah es lange aus, als könnte Lüneburg den fünften Satz erzwingen (13:8, 18:13). Doch Friedrichhafen stellte von 16:19 auf 22:19. Die SVG gab nicht auf, holte das 21:22, 22:23 und 23:24 heraus. Dann kam Vicentins großer Moment. Zum „Player of the match“ wählten die Fans mit SVG-Außenangreifer Jordan Ewert aber einen Lüneburger.

