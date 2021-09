Vetter siegt in der Diamond League

Zürich. Es wurde der Abend der deutschen Speerwerfer in Zürich. Der Weltjahresbeste Johannes Vetter hat beim Diamond-League-Finale in Zürich gewonnen. Mit 89,11 Metern blieb der 28 Jahre alte Offenburger wie bei den Olympischen Spielen aber unter der 90-Meter-Marke.

In Tokio war er nach einer Serie von 90-Meter-Würfen als Topfavorit gestartet, aber nur Neunter geworden. Mit dem Sieg am Donnerstagabend sicherte Vetter zudem einem Startplatz für die WM im Juli 2022 in Eugene/USA. Komplettiert wurde der deutsche Erfolg in Zürich durch den Mainzer Julian Weber, der mit 87,03 Metern Zweiter wurde.

Zuvor hatte Europameisterin Christin Hussong die Frauen-Konkurrenz gewonnen. Mit 65,26 Meter setzte sich die 27-Jährige aus Zweibrücken vor die Olympia-Dritte Kelsey-Lee Barber (USA/62,68). Damit rehabilitierte sie sich für ihren Olympia-Auftritt in Tokio, wo sie nur Neunte geworden war.

Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ist dagegen nur auf den neunten Platz gelaufen. Die 29-jährige Olympia-Fünfte vom Verein Silvesterlauf Trier kam in 9:32,69 Minuten ins Ziel. Den Sieg sicherte sich Norah Jeruto in 9:07,33 Minuten vor Hyvin Kiyeng (beide Kenia), die 9:08,55 Minuten schnell rannte. Olympiasiegerin Peruth Chemutai aus Uganda wurde in 9:20,16 Minuten Siebte. dpa

