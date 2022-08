Vettel soll sich einbringen

Berlin. Sebastian Vettel (Bild) soll nach dem Wunsch von Formel-1-Chef Stefano Domenicali auch nach seinem Abschied weiter eine Rolle in der Rennserie spielen. „Natürlich wollen wir, dass der Draht in Zukunft eng bleibt. Wenn er Interesse hat, Teil unseres Systems zu werden, und die Ansätze zueinander passen, würde ich ihn natürlich hier begrüßen“, sagte der Geschäftsführer der Motorsport-Königsklasse der „Sport Bild“. Der viermalige Weltmeister Vettel hat angekündigt, die Formel 1 nach dem Ende dieser Saison zu verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Immer mit Formel 1 verbunden“

Der 35-Jährige hatte betont, künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. Der Vater von drei Kindern hatte versichert, nach dem Ende seiner Fahrerkarriere keine andere Aufgabe in der Formel 1 anzustreben. Vor allem eine Rolle als TV-Experte hatte der Hesse kategorisch ausgeschlossen. Stattdessen will Vettel sein Engagement für den Schutz von Klima und Umwelt und weitere gesellschaftliche Themen verstärken. Nach der Ankündigung seines Rücktritts in der Vorwoche suchte Formel-1-Chef Domenicali schnell das Gespräch mit Vettel. „Sebastian wird immer mit der Formel 1 verbunden sein“, bekräftigte der Italiener. dpa (Bild: dpa)