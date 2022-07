Verstappen vor Qualifikation Schnellster im Training

Le Castellet. Der 24-jährige Niederländer steuerte seinen Red Bull in 1:32,272 Minuten um die Strecke in Le Castellet und verdrängte die Ferrari-Piloten Carlos Sainz (Spanien) und Charles Leclerc (Monaco) und auf die Plätze zwei und drei. Titelverteidiger Verstappen lag bei erneut heißen Bedingungen von knapp 30 Grad und Sonnenschein 0,354 Sekunden vor Sainz und 0,637 Sekunden vor Leclerc.

Vor der Qualifikation am Samstagnachmittag (16.00 Uhr/Sky) landete Ex-Weltmeister Sebastian Vettel im schwachen Aston Martin auf dem 20. und damit letzten Platz. Der 35-jährige Hesse konnte nur wenige Runden fahren, eine Erklärung dafür gab es zunächst nicht. Mick Schumacher war kaum besser und beendete die dritte Übungsfahrt vor dem Grand Prix am Sonntag im Haas-Rennwagen auf Rang 19.

Vor dem zwölften von insgesamt 22 Saisonläufen liegt Verstappen in der Gesamtwertung mit 38 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Leclerc. Vettel hat als 14. nur drei Punkte Vorsprung vor Mick Schumacher, der im Großen Preis an der Côte d’Azur zum dritten Mal nacheinander WM-Zähler einfahren will.

