Verstappen ohne schnelle Runde in der Qualifikation

Sotschi (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen ist ohne gezeitete Runde bereits im ersten Abschnitt der Qualifikation zum Großen Preis von Russland ausgeschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 23-Jährige testete in seinem Red Bull lediglich kurz die Verhältnisse auf der regennassen Fahrbahn. Wegen eines Motorenwechsels stand bereits seit Freitag fest, dass der Niederländer am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) vom Ende des Feldes in den Grand Prix starten muss.

Verstappen setzt am Schwarzen Meer bereits die vierte Antriebseinheit in diesem Jahr in seinem Auto ein. Erlaubt sind allerdings nur drei, deswegen erhielt er als Strafe die Rückversetzung nach ganz hinten.

Ebenfalls im ersten Abschnitt schied Mick Schumacher aus. Der 22-Jährige kam zwei Tage nach Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung beim US-Rennstall Haas auf Platz 17. Neben Verstappen lagen auch Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo und Haas-Teamkollege Nikita Masepin hinter dem Neuling.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel schied als Elfter in seinem Aston Martin vorzeitig aus, weil ihn George Russell kurz vor Ende noch aus den Top Ten beförderte. Der Brite Russell, der im kommenden Jahr für Mercedes fährt, brachte seinen eigentlich unterlegenen Williams-Wagen sensationell unter die besten Zehn.

© dpa-infocom, dpa:210925-99-355477/3