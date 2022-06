Verstappen holt Kanada-Pole - Schumacher auf Platz sechs

Montréal. Der Weltmeister und Formel-1-Spitzenreiter fuhr am Samstag unter schwierigen Bedingungen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montréal die schnellste Runde im finalen Durchgang. Der 24 Jahre alte Niederländer verwies den überraschend schnellen Fernando Alonso im Alpine auf den zweiten Platz. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.

Mick Schumacher kam im Haas auf den starken sechsten Rang und darf nach der besten Quali-Platzierung seiner noch jungen Karriere auf seine ersten Punkte in der Königsklasse des Motorsports hoffen.

Der WM-Zweite Sergio Perez schied nach einem Abflug mit seinem Red Bull als 13. vorzeitig aus. Sebastian Vettel hatte es im Aston Martin als 17. nicht mal in den zweiten K.o.-Durchgang geschafft. Für den WM-Dritten Charles Leclerc wurde die Qualifikation zum Muster ohne Wert. Wegen diverser neuer Motorenteile wird er in der Startaufstellung an diesem Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky) von ganz hinten starten müssen. Im Klassement führt Verstappen mit 150 Punkten vor Perez (129) und Leclerc (116).

