Verstappen holt ersten Pole in Melbourne

Melbourne. Der 25-jährige Niederländer sicherte sich in Melbourne die Pole Position und unterstrich seine Favoritenrolle für das Rennen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky).

In seinem Red Bull verdrängte der Titelverteidiger den Briten George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz. Verstappen fuhr in 1:16,732 Minuten überlegen die schnellste Runde, Russell hatte 0,236 Sekunden Rückstand. Dritter wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Nico Hülkenberg schaffte es im Haas-Rennwagen auf Platz zehn.

Vor dem dritten Saisonlauf führt Titelverteidiger Verstappen in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Beide konnten bislang jeweils einen Grand Prix für sich entscheiden. Perez hatte sich vor zwei Wochen in Saudi-Arabien noch Startplatz eins gesichert, schied in Melbourne aber früh aus. Er rutschte wohl wegen Problemen der Motorbremse von der Strecke und muss ohne Rundenzeit von ganz hinten starten.

2015 hatte Verstappen mit nur 17 Jahren als jüngster Formel-1-Fahrer der Geschichte sein Debüt auf dem traditionsreichen Kurs im Albert Park gegeben. Gewinnen konnte der Dominator in Australien bislang aber noch nie, nur einmal schaffte er es auf das Podest. Den bisher letzten Sieg für Red Bull in Melbourne holte Sebastian Vettel vor zwölf Jahren.