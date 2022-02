Versprechen für die Zukunft

Peking. Diese Seite Pekings ist nicht schön, aber dennoch charmant. Demolierte Fabrikgebäude, schon lange arbeitslose Schornsteine und vergessene Kühltürme in einer Industriebrache. Mittendrin: eine 64 Meter hohe und 164 Meter lange Schanze, auf der die Jugend der Welt Spaß hat. Erst haben die Freestyle-Skifahrer beim Big Air, dem großen Sprung mit der großen Freiheit über den großen Kicker, ihr wirbelndes Könnengezeigt. Am Montag und in der vergangenen Nacht waren es die Freestyle-Snowboarder, die um olympischen Medaillen gekämpft haben.

„Ich finde es hier nicht unbedingt olympisch, aber das Flair ist sehr cool, es ist wirklich schön“, sagt Annika Morgan, über die umstrittene Anlage. Die seit Samstag 20-Jährige hat es hier wie schon im Slopestyle ins Finale geschafft – ein schöner Erfolg: „Damit habe ich gar nicht gerechnet“, sagt Annika Morgan. Es sei ein perfekter Kicker, „hier können viele Leute Krasses dazulernen. Gut, dass es das hier gibt.“

Sie sind rührig bei Snowboard Germany, jung dynamisch unterwegs. „Wir sind ein kleiner Laden“, sagt Andreas Scheid. Kein großer, träger Tanker wie der Deutsche Skiverband, sondern eher ein wendiges Zodiac mit viel PS. Breitensport gibt es im deutschen Dachverband der Snowboarder nicht. Das Konzept ist ein anderes. Und es funktioniert: 15 Athletinnen und Athleten, so viele wie noch nie, waren in Peking dabei.

Dass noch kurz vor dem Abflug nach China in einer der digitalen Medienrunden „sechs potenzielle Medaillenkandidaten für Peking“ angekündigt wurden, fällt Andreas Scheid nun auf die Snowboardschuhe. Ja, die Boarder haben respektable Ergebnisse in den drei Sparten Freestyle, Cross und Race erreicht. Aber keine einzige Medaille. „Was die Medaillenausbeute betrifft, sind wir natürlich nicht zufrieden“, sagt Andreas Scheid. Es sei nicht falsch, dieses Ziel ausgegeben zu haben – Crosser Martin Nörl hat schließlich die vergangenen drei Weltcups gewonnen, war in Zhangjiakou unverschuldet durch einen Sturz um die Medaillenchance gebracht worden. Auch hinter den anderen Enttäuschungen stehe eine persönliche Story, so Scheid.