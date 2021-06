Bad Homburg. Überglücklich küsste Angelique Kerber den kleinen Elefanten – die erste Trophäe seit drei Jahren bescherte der Wimbledonsiegerin von 2018 auf dem Weg nach London ein so lange vermisstes Hochgefühl. In vollen Zügen genoss die 33-Jährige vor dem Abflug am Samstag noch den Erfolg bei der von ihr mitorganisierten Premiere in Bad Homburg. Der 13. Turniersieg der Karriere soll Kerber nun auch beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison beflügeln, das an diesem Montag beginnt. Kerber darf sich dann noch erholen.

AdUnit urban-intext1

Die einstige Tennis-Weltranglistenerste dankte in Bad Homburg allen und jedem, mochte gar nicht mehr aufhören zu reden – so, als solle dieser wunderbare Moment in der Mitte des Rasenplatzes, vor den applaudierenden Zuschauern, vor ihren Eltern, nie vorübergehen. „Auch für mich persönlich ist es ein sehr spezieller Sieg. Es war keine leichte Zeit für mich die letzten Jahre, besonders die letzten Monate“, sagte Kerber nach dem 6:3, 6:2 im Endspiel über die Tschechin Katerina Siniakova. „Für dieses Gefühl hier zu stehen, diese Gänsehaut, diese La-Ola-Welle – mehr geht nicht.“

Das Vertrauen ihres Teams um den zurückgekehrten Coach Torben Beltz verhalf Kerber mit zum Turniersieg – dieser soll ihr nun Selbstvertrauen für den Wimbledon-Start am Dienstag gegen die Serbin Nina Stojanovic geben. Gegen die 86. der Weltrangliste ist Kerber auf dem geliebten Rasen klare Favoritin, doch nach den Erstrundenpleiten bei den Australian und French Open mag Kerber den Begriff nicht so gern. „Auch von meiner Platzierung weiß ich, dass ich jede Runde mein bestes Tennis spielen muss“, so die 28. der Weltrangliste. dpa